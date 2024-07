Холандски десен политик: Турция вън от НАТО

Лидерът на холандската дясна Партия на свободата Герт Вилдерс призова Турция да бъде изхвърлена от НАТО на фона на твърденията, че Ердоган може да "нахлуе в Израел", предаде NEXTA.

"Ислямофашистът Ердоган заплашва да нахлуе в Израел. Този човек е тотално луд. Турция трябва да бъде изхвърлена от НАТО", написа Вилдерс.

Islamofascist Erdogan threatens to invade Israel.



This guy is totally nuts.



Turkey should be kicked out of NATO. https://t.co/pYXHNi9XQ8