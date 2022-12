Христо Грозев и Bellingcat разследват смъртта на външния министър на Беларус

Според Грозев, който говори пред YouTube-канала „Polityka Popularna“, мистериозните обстоятелства изискват разследване. Той каза, че има „странни съвпадения“, свързани със смъртта на Макей. Според него все още няма обективни данни, които могат да доведат до сигурни изводи относно причината.

Investigative journalist @christogrozev announced that #Bellingcat will investigate the death of #Belarusian Foreign Minister Vladimir #Makei. Grozev said that there had been "several strange coincidences".



📰Radio Free Europe/Radio Liberty pic.twitter.com/75tJlhe6Ee