ИДИЛ обяви нови атаки в Русия като отмъщение за изтезанията (СНИМКА)

В разпространено в социалните мрежи съобщение на организацията се казва, че в знак на протест срещу изтезанията на членове на организацията, те ще осъществят нова терористична атака в Руската федерация.

Припомняме, че се появиха снимки и видеа на малтретиране на заподозрените - включително отрязване на ухото на единия от тях и пускане на ток по гениталиите на друг. Освен това снимките им при изправянето им пред съда в Москва със синини и следи от побои (единият дори в инвалидна количка с катетър във видимо неадекватно състояние) говорят достатъчно красноречиво, че е имало изтезания. Още: Продават на търг ножа, с който руските спецчасти отрязаха ухото на арестуван за атентата в "Крокус Сити" (СНИМКИ)

ISIS announces new terrorist attacks in Russia



The text states that the militants are planning another terrorist attack in the Russian Federation as a sign of protest against the torture and interrogation of members of the organization. pic.twitter.com/o2CygHvXby