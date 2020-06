Игри със статистиката: Защо намаляха смъртните случаи от коронавирус в Испания?

Испания скърби за жертвите на коронавируса. 10-дневен национален траур е обявен в страната. Но точно броят на жертвите на вируса е на път да предизвика скандал заради съмнения за грешки в статистиката, които никой до момента нито опровергава, нито обяснява.

NEW: much has been made this week of Spain recording zero new Covid deaths for two successive days.



Spanish Prime Minister Pedro Sanchéz called it "A success for all".



Unfortunately it’s also nonsense.



Story by me&@danieldombey: https://t.co/kThBKffKeD



Thread follows: — John Burn-Murdoch (@jburnmurdoch) June 4, 2020

The Financial Times warns Spain of erroneous data on Covid-19 deaths https://t.co/V98Vro4nMZ — APPG on Catalonia (@APPGCatalonia) June 5, 2020

Spain recently introduced a new method to count COVID-19 deaths ... guess when? 👇👇😡 https://t.co/MvLDU3vz8e — Kees Blokland 🇳🇱🇪🇸👨‍🌾🏭 (@KeesBloklandPhD) June 4, 2020

📎 | Why is Spain as a whole reporting fewer new Covid-19 deaths than Catalonia?



Catalonia declared 11 fatalities on Monday, 9 on Tuesday and 34 yesterday



Madrid reported no new deaths in the whole of Spain for Monday or Tuesday and only one yesterdayhttps://t.co/V52R1IPPdd — Catalan News (@catalannews) June 4, 2020

Премиерът Педро Санчес се похвали в сряда, 3 юни, с голяма политическа победа на мерките на правителството над разпространението на коронавируса и отчете нулева смъртност за последните 24 часа. В същото време удължи извънредното положение до 21 юни Financial Times предупреди на 4 юни, че данните за смъртността са грешни, а CNA показва голямо разминаване днес между статистиката на национално и регионално ниво по този показател."Погрешните данни хвърлят съмнения над стратегията за блокиране на коронавируса в Испания", написа FT. Според изданието "данните на испанското правителство често са погрешни".Испанското министерство на здравеопазването начело с министър Салвадор Ила наскоро промени метода, по който отчита случаите с COVID-19 в страната (в края на май) и оттогава данните са противоречиви. Графиката на смъртните случаи доказва рязката промяна в статистиката:"Според официалните данни за коронавируса в Испания през последните четиридесет и осем часа няма нови смъртни случаи (към дата 4 юни). Но в същия ден поне два региона - Мадрид и Кастилия ла Манча - съобщават за 17 смъртни случая поради вируса", обяснява FT. Разследването на медията показва как именно промяната в начина на отчитане е причина "смъртността, регистрирана от испанското министерство на здравеопазването, да спадне". Освен това, броят на починалите заради COVID-19 да бъде коригиран с почти 2 000 души на 25 май В момента системата не брои случаите в реално време, а отчита подадените данни само за конкретния ден. При смъртните случаи обаче е трудно отчетът да стане в рамките на 24 часа. Причината е, че много често за да се докаже, че смъртта е причинена от коронавирус или че той е предизвикал фатално развитие на основното заболяване на конкретен пациент, резултатите трябва да бъдат потвърдени с допълнителни тестове или с аутопсия. Съответно, източник на Actualno.com в Испания потвърди, че ако се подадат данни след датата на констатираната смърт, те не се приемат в националната система - с обяснение, че това си е за конкретния ден, а обновяване за конкретния ден извън конкретния ден няма как да бъде направено. На разликите между отчетените стойности по региони в Испания и националната статистика обръща внимание и CNA.Министерството на здравеопазването на Испания спря да предоставя информация за ежедневния брой смъртни случаи, което води до чести ревизии на данните, за които служители на здравното министерство твърдят пред CNA, че вероятно ще продължат известно време.Между неделя и вторник (31 май - 2 юни) официалният брой на смъртните случаи на министерството остана непроменен на 27 128, въпреки че няколко региона съобщават за нови смъртни случаи. Разминаването например в данните на Каталуния и националната статистика е видимо с просто око. В областта продължават да отчитат смъртни случаи - в понеделник, 1 юни - 9, във вторник, 2 юни - 11. Други области в страната също подават информация за жертви на COVID-19. В същото време националната статистика не отчита смъртни случаи за тези дни, подчертават от Catalan News . На 3 юни Каталуния обяви 12 233 смъртни случая поради COVID-19, от които 6 740 в медицинските центрове. Междувременно Испания съобщава за 5887 жертви в автономната провинция. На 2 юни в областта на Мадрид бяха обявени 14 753 смъртни случая поради болестта, от които 9 087 в болници. В същото време Испания отчита 8 691 в същия регион. Ако Испания в крайна сметка преброи смъртните случаи като в Каталуния - или в района на Мадрид - числото на смъртните случаи ще нарасне и ще трябва да бъде коригирано."Провинциите в центъра на полуострова и тези около Мадрид продължават да имат по-голяма честота на вируса от останалите", казва Марина Полан, директор на Националния център по епидемиология.От 15 април в областта се броят не само потвърдените смъртни случаи в медицинските центрове, но и броя на починалите хора, обявени от погребалните домове, които са умрели не само в болници и други медицински центрове, а и в домове за социални грижи или у дома. Вече няколко седмици здравното министерство брои само числата, подадени от погребалните домове и разбивката на мястото на смъртта, включително медицинските центрове. Освен това, Каталуния добавя в декларираните си данни онези, за които има вероятност да са страдали от COVID-19, т.е. не само диагностицираните чрез PCR тестове, но и с бързи тестове, и тези със симптоми, съвместими с болестта, но без да са тествани преди смъртта.Испания поиска от регионите да предоставят данни за смъртта в домовете за социални грижи заради COVID-19 - но испанското здравно министерство все още не ги е калкулирало и оповестило, обясняват от Catalan News.Освен това в ежедневния си доклад Испания изяснява, че брои човек като пациент с COVID-19 само ако той е с положителен PCR тест или е тестван за антитяло - но не и след проверка с бързи тестове. Онези със симптоми, съвместими с болестта, не фигурират в статистиката.Координаторът Фернандо Симон приписва несъответствието на регионалните власти, проверяващи и променящи техните минали данни. Междувременно Световната здравна организация определи броя на смъртните случаи в Испания на 27 940 в четвъртък, с над 800 повече от данните на правителството. Симон коментира статистиката на СЗО с обяснението, че те продължават реален ежедневен отчет: "Не знам дали данните на СЗО са далеч от действителността или не, ще разберем в следващите дни".Симон заяви, че "проверяват" смъртните случаи, докладвани от регионите, тъй като един от тях има проблеми със "зареждането" на данните в системата. По думите му, дори няколко региона може да променят данните си в бъдеще, цитира го Catalan News. Той каза също, че е възможно смъртните случаи да бъдат съобщени "на датата, на която е известна смъртта, а не когато човекът е починал" и така обясни защо общият брой на жертвите може да нарасне в близко бъдеще, както при корекцията от 25 май - когато заради забелязани дублирания или непотвърдени случаи, са били редуцирани смъртните случаи с 2 000."100% е сигурно, че има проблем с данните", казва Джефри Лазарус, ръководител на изследователската група за здравни системи в Института за глобално здраве ( ISGlobal ) в Барселона пред FT. "Даннитe подлудяват, а числото нула предизвиква фалшиво чувство за сигурност сред населението." Промяната на метода със сигурност пречи на определянето на действителният мащаб на епидемията в Испания, казва друг експерт. "В реално време промените в откриването или уведомяването могат да затруднят да се определи какъв е действителният мащаб на епидемията", казва Адам Кучарски, епидемиолог от лондонското училище по тропическа медицина пред FT.