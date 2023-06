Имало ли е кола-бомба на язовирната стена преди експлозията в Каховка? (СНИМКА)

Русия е имала средствата, мотива и възможността да разруши украинския язовир по-рано този месец. Това се случи, докато „Каховка“ е под руски контрол, предава AP.

Изображенията, направени над язовира от дрон и споделени с AP, изглежда показват натоварена с експлозив кола на върха на конструкцията, а двама служители казват, че руските войски са били разположени в зона, за която се твърди, че е епицентър на експлозията. До момента руското министерство на отбраната не е коментирало твърденията на агенцията.

Разрушаването на язовира доведе до смъртоносни наводнения, застраши посевите в световната житница, както и доставките на питейна вода за хиляди и отприщи екологична катастрофа. Украинските командири казват, че това също е провалило някои от плановете им да превземат руските позиции в контранастъплението, което сега е в начален етап.

И двете страни се обвиняват взаимно за взрива, но руските твърдения, че язовирът е бил ударен от ракета, не обясняват огромната експлозия, регистрирана от сеизмолози в региона.

Двама украински командири, които са били в района, но на различни места, казаха пред АП, че надигащите се води бързо са залели техните позиции и са унищожили оборудване, принуждавайки ги да започнат всичко отначало с планирането си. Единият от тях говори при условие за анонимност, за да разкрие мащаба на проблемите, причинени от покачването на водите. „Това е редовна практика да се минират обекти преди отстъпление“, казва другият – Илия Зелински, командир на Бугски гард. „В този контекст действията им бяха да нарушат някои от нашите вериги за доставки, както и да усложнят преминаването на Днепър за нас“, добавя той.

През последните седмици въоръжените сили на Украйна докладваха за ограничени успехи в началото на контранастъплението за връщане на територии, завзети от руснаците след нахлуването им през февруари 2022 г.

Каховка е един от многото язовири от съветската епоха по река Днепър, които са построени да издържат на огромна сила, възлизаща на хиляди килограми експлозиви. Като пример от Втората световна война, разрушаването на язовирната стена Мьоне през 1943 г. изисква пет 4,5-тонни, специално направени „подскачащи бомби“, сочат архивите на Имперския военен музей. Смята се, че Украйна не притежава нито една ракета с такава мощност.

Сидхарт Каушал, изследовател от базирания в Лондон Royal United Services Institute, каза, че не се смята, че украинците разполагат с ракети с полезен товар, по-голям от 500 килограма. Нито пък изглежда достоверно, че украински командоси са могли да вмъкнат хиляди килограми експлозиви, за да взривят язовирната стена, която беше напълно контролирана отвътре и отвън от руските войници в продължение на месеци.

Съвсем наскоро, в деня преди срутването на съоръжението на 6 юни, руснаците бяха поставили огнева позиция в критичното машинно отделение на язовира, откъдето агенцията, която управлява язовирната система, каза, че е възникнала експлозията. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи още през октомври 2022 г., че язовирът е миниран.

Зелински, който не е роднина на украинския президент, потвърди, че експлозията изглежда е дошла от района, където се намира машинното отделение. Той и американски служител, запознат с разузнаването, потвърдиха, че руските сили са били разположени там от известно време. Институтът за изследване на войната, американски мозъчен тръст, който наблюдава руските действия в Украйна от началото на войната, оценява, че „балансът на доказателства, аргументи и реторика предполага, че руснаците умишлено са повредили язовира“.

Снимките, взети от украински кадри с дрон, получени от АП и датирани от 28 май, показват кола, паркирана на язовира, чийто покрив е внимателно разрязан, за да разкрие огромни варели, единият с нещо, което изглежда като противопехотна мина, прикрепена към капака, и кабел, минаващ към контролираната от Русия страна на реката. Не е ясно колко време е останала там колата.

Служител на комуникациите на украинските специални части, който също отбеляза, че колата изглежда манипулирана, каза, че смята, че целта на това е била двойна: да се спре всяко украинско настъпление към язовира и да се усили планираната експлозия от машинното отделение и да се унищожи горната част на язовира. Самата кола бомба не би била достатъчна, за да събори язовира. Служителят говори при условие за анонимност, за да запази оперативната тайна.

Експлозията, станала в 2:54 ч. сутринта местно време, е регистрирана на норвежки сеизмични монитори, които са отчели магнитуд от почти 2 по Рихтер. За сравнение, катастрофалната експлозия в пристанището на Бейрут, която уби десетки хора и причини огромно разрушение, е регистрирана на 3,3 по сеизмичната скала и включва поне 500 тона експлозиви. „Това означава, че това е значителна експлозия“, каза Ане Стрьомен Лике, главен изпълнителен директор на норвежката агенция за наблюдение на земетресенията NORSAR.

