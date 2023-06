Как точно е взривен язовир "Каховка" - най-вероятната версия

Срутването на ВЕЦ Каховка най-вероятно е причинено от експлозия в тунела на бетонната основа на язовира - New York Times.

Бетонната основа, която беше под водата и беше висока 20 метра и широка до 40 метра, поемаше по-голямата част от натоварването на язовира. На 15 юни, девет дни след срутването на язовира, Z-каналът War Whistleblower публикува видеозапис на последствията от срутването му. The New York Times пише, че там, където язовирът е бил разрушен, бетонната основа не се вижда при положение, че има части от язовира, които са оцелели и са запазили горната си част. По-рано имаше видеа как водата е тръгнала след срутването на стената.

В самата бетонна основа е имало технически тунел, който е единствено достъпен откъм машинната зала на ВЕЦ Каховка, а тя е изцяло под руски контрол. Тунелът се вижда на чертежите на съоръжението, които са прикачени най-долу в материала. Освен това украинският инженер Игор Стрелец свидетелства за тунела - в миналото той е прекарал няколко месеца във ВЕЦ Каховка.

Единственото възможно обяснение за разрушаването на бетонната основа на язовира според Стрелец е взрив в тунела. Според него експлозията е унищожила част от основата, след което други части от язовира, намиращи се в близост до мястото на експлозията, са се срутили под напора на водата.

Kakhovka HPP collapse was most likely caused by an explosion in the tunnel of the concrete base of the dam - New York Times



🔹 The concrete base, which was underwater and 20 meters high and up to 40 meters wide, was absorbing most of the load on the dam. On June 15, nine days… pic.twitter.com/HSxuX3mQhJ