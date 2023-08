InformNapalm: Взривеният завод в Подмосковието е правил важна система за руските хеликоптери Ка-52 (ВИДЕО)

ОЩЕ: Взривове в завод в Московска област, има ранени (ВИДЕА)

Още в когато излязоха данни за големия взрив, заводът беше определен като оптико-механичен. В своя публикация в Телеграм информационната мрежа InformNapalm твърди, че там се произвеждат лазерни прибори за засичане на изстреляни по руските хеликоптери Ка-52 ракети. Точно тези хеликоптери са едно от основното руски оръжия, с които се противодейства на украинската контраофанзива: Руският хеликоптер, който забавя контраофанзивата на Украйна (ВИДЕО)

A close view of the moment of impact from a car that was very close. The car windows were shattered. InformNapalm reports that the plant that exploded today produced missile protection for Ka-52 attack helicopters. pic.twitter.com/YKP4hAilkB