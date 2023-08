Руският хеликоптер, който забавя контраофанзивата на Украйна (ВИДЕО)

Докато украинските войски щурмуват руски отбранителни минни полета, противотанкови ровове и бетонни изкопи, руската армия отвръща с ударни хеликоптери, въоръжени с нова високоефективна ракета, способна да порази цели от огромно разстояние.

"Една от най-успешните руски оръжейни системи в Украйна е ударният вертолет Ka-52 HOKUM", гласи актуализирано съобщение на разузнаването, публикувано от Министерството на отбраната на Обединеното кралство на 27 юли. Там се казва, че това е нова версия на Ка-52М, разработена на базата на бойния опит в Сирия. Още: Уникална катастрофа на руски хеликоптер: Пилотите били трезви, дали? (ВИДЕО)

Kа-52M има модернизирана бордова система за оптикоелектронно насочване на оръжието, подобрена комуникационна система и система за управление на боеприпасите, които му позволяват да носи тонове нови видове оръжия, включително смъртоносната ракета.

"Друго ключово подобрение на Ка-52 е интегрирането на нова противотанкова ракета", се казва в доклад на Министерството на отбраната. „Това LMUR с обсег около 15 км. Екипажите на Ка-52 бързо се научиха как ефективно да използват възможностите за изстрелване на тези оръжия извън обсега на украинската ПВО."

Това представлява голямо подобрение в бойните способности на руснаците. Руските вертолети Ка-52 са предназначени за борба с танкове и са оборудвани с противотанкови управляеми ракети (ПТРК) с лазерно насочване "Вихър" и "Атака" с обсег на действие съответно около 10 км и 6 км. Ракетите изискват пряка видимост към целта, а ограниченият обхват поставя вертолета опасно близо до украинската противовъздушна отбрана, като доставения от САЩ ПЗРК Stinger и доставения от Обединеното кралство Starstreak, пише още Forbes.

Ето защо повечето атакуващи вертолети и от двете страни са използвали тактика за ограничено ракетно нападение, при която машината лети близо до земята и след това рязко се издига, за да изстреля залпове от неуправляеми ракети по вражески цели, преди да се върне назад. Атаките често са неточни, но тази тактика позволява да не се излага вертолета на опасността от противовъздушен огън на врага.

LMUR е в различен клас. Технически известна като "Изделие 305", тази ракета носи съкращението LMUR от пълното си име "Лека многоцелева управляема ракета". Оръжието беше представено за първи път през 2007 г., тестовете приключиха през 2015 г., а производството започна след 2016 г. „Лека“ е малко объркваща дума, тъй като ракетата тежи над 90 килограма, 2 пъти повече от ракетата „Вихър“ и 6 пъти повече от АТАКА. Още: Украинските ВМС се похвалиха със свален руски хеликоптер Ка-52 (СНИМКИ)

Вместо да разчита единствено на лазерно насочване, LMUR използва комбинация от термовизионна камера и сателитна навигация. В режим на директен огън операторът насочва термичната глава за самонасочване към целта и стреля (система, подобна на американската ПТРК Javelin). Въпреки това, за атаки на далечни разстояния, операторът може да изстреля ракетата от зона извън видимостта на определени координати и след това да използва термовизионната камера на ракетата, за да локализира и захване целта.

Както Щайн Митцер от военния мозъчен тръст Oryx отбелязва в своя статия, този тип ракета беше видяна за първи път в Украйна миналия юни, когато една, очевидно изстреляна от вертолет Ми-28, удари сграда. Впоследствие бяха регистрирани и други попадения на тези ракети в сгради, които бяха идентифицирани като основни цели. Тяхната идентификация обаче е под съмнение - руското министерство на отбраната публикува само едно видео от попадението на LMUR, което уж показва как ракетата е поразила сградата, в която се намират две ракетни установки за залпов огън HIMARS. В същото време не беше обяснено как HIMARS-ите могат да бъдат на втория етаж, който е ударила ракетата.

В периода преди началото на контранастъплението на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Oryx отбеляза удари от LMUR по 43 сгради, 6 моста, 2 камиона и 5 бронирани машини. Сега тези ракети са на въоръжение при високоефективни щурмови вертолети Ка-52 за използване предимно срещу вражески танкове и бронирана техника. Още: И в Германия анализират руските "Алигатори" - те ли са пречката пред украинската контраофанзива? (ВИДЕО)

Концепцията за противотанкови хеликоптери е разработена през годините на Студената война, първоначално в НАТО и в САЩ. Тяхната мобилност и способност да нанасят удари на големи разстояния ги правят идеални за отблъскване на бронирани настъпления, тъй като могат бързо да бъдат разгърнати на мястото на всеки потенциален вражески пробив, за да спрат атаката му. И сега в Украйна тази концепция изглежда работи успешно.

Украинците се нуждаят от повече средства за противовъздушна отбрана с голям обсег като ЗРК Patriot или други оръжия (като изтребители F-16 или оръжия с голям обсег срещу руски въздушни бази), за да се противопоставят на сериозната заплаха, представлявана от руските вертолети, носещи ракети LMUR. Без това контраофанзивата на ВСУ вероятно ще бъде бавна и кървава - макар че и Украйна може да разчита на военни хеликоптери като Ми-24:

This is what good morning looks like. The General Staff of the Armed Forces of #Ukraine showed footage of the combat work of the Mi-24 attack helicopter. pic.twitter.com/w8WCovwjTi