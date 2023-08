Гърми и пуши: Удари по руснаците и в Украйна, и в Русия (ВИДЕО)

Тази сутрин голяма експлозия имаше в оптико-механичен завод в град Сергиев Посад в Московска област, Русия. Съобщението за нея е постъпило на телефона на спешните служби в 10:45 ч. московско време. Смята се, че експлозията е станала в склад с пиротехника на фирма "Пиро-Рос".

A huge explosion occured at the Zagorsk optical-mechanical plant in Sergiev Posad, Russia. pic.twitter.com/TgSWwKOB6p — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 9, 2023

ОЩЕ: Взривове в завод в Московска област, има ранени (ВИДЕА)

По всичко изглежда, че става въпрос за инцидент, като от данните, налични до момента, не може да се прави заключение за украински удар.

В следобедните часове на деня стана ясно, че пострадалите са поне 52 души, по данни на губернатора Воробьов, цитиран от РИА „Новости“. Под развалините може да има още пет човека, каза той.

Кадри в социалните мрежи показаха разрушенията наоколо, включително в местно училище. Щети има по сгради и автомобили. Екипите е трябвало да гасят няколко пожара на площ около 50 кв. м, съобщи Министерството на извънредните ситуации.

Epicenter of the explosion in Sergiev Posad. pic.twitter.com/Shcn7FZNZt — NEXTA (@nexta_tv) August 9, 2023

Заводът произвежда оборудване със специално предназначение като авиационни прицели, термовизионни устройства, глави за ракети, лазерни устройства, оптични устройства за наблюдение, очила за нощно виждане, прицели, бинокли и др. Само че складът, където е станал взривът, дълго време е бил използван за производство на пиротехника, каза местният губернатор Андрей Воробьов.

Изпълнителният директор на компанията беше отведен за разпит от разследващите.

Пак дронове срещу Москва

Два украински бойни дрона, насочили се към Москва, бяха свалени сутринта, съобщиха руски официални лица. Това е третият пореден случай на атака с безпилотни машини по руската столица в последната седмица.

ОЩЕ: Отново за добро утро: Атака с дронове срещу Москва (ВИДЕО)

"Беше регистриран опит на два бойни дрона да ударят града. И двата бяха свалени от противовъздушната отбрана", заяви кметът на Москва Сергей Собянин в "Телеграм".

По думите му, единият дрон е свален в района на Домодедово в южните покрайнини на града, а вторият - в района на Минската магистрала, западно от столицата. Русия отново обвини Украйна за атаката.

Крим отново гори

Експлозии се чуха в Крим, както съобщиха самите местни жители. Руският канал в Telegram "Кримский ветер" твърдеше към обяд, че в района на Джанкой кръжат хеликоптери. Преди това Кримският мост е бил затворен временно за движение, което се случва вече няколко пъти в последните дни заради различни заплахи.

Weird smoke in Sevastopol Bay. The occupation authorities claim that the Russian fleet is reportedly conducting training in the area. pic.twitter.com/rj7lO5R6OU — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 9, 2023

ОЩЕ: Местни жители съобщават за взривове в Крим, странен дим над Севастопол (СНИМКИ и ВИДЕО)

Странен облак дим се издигна и над Севастополския залив. Окупационните власти твърдят, че руският флот провежда обучение в района. Остават обаче опасения за украински удар. В Севастопол се намира базата на Руския черноморски флот.

In occupied #Feodosia, something is smoking in the harbor. pic.twitter.com/OD0EpwIEQE — NEXTA (@nexta_tv) August 9, 2023

Междувременно се появи видео от облак дим при Феодосия - там, където вече имаше удар и където има база за гориво, използвана от руския флот.

До късния следобед така и не дойде допълнителна информация за събитията на окупирания полуостров.

Поразена е руска база в окупираните земи

На фона на всичко това се съобщава за още една експлозия. Става въпрос за окупираната от руснаците Нова Каховка, Херсонска област на Украйна. Един от най-изкъсо следящите войната украински профили в Twitter публикува видеокадри от града, на които се вижда облак дим, издигащ се над сградите.

Explosions in occupied Nova Kakhovka. Reportedly a Russian base is hit. Bavovna all day! pic.twitter.com/KlCRTCZubj — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 9, 2023

Поразена е руска база, потвърдиха силите за стратегически комуникации на Украйна, които поеха отговорност за нападението.

Разгоря се и пожар в Курчатов, региона на Курск в Руската федерация.

Взрив във военна база във Владивосток

В нощта срещу 9 август във военноморската база във Владивосток е станала експлозия, пише руският "Телеграм" канал ASTRA, позовавайки се на очевидци. В местните "Телеграм" канали също активно се обсъжда инцидентът, като се цитират съобщения на живущи в района.

ОЩЕ: Експлозия и във военна база във Владивосток: Руските спецслужби молят жителите да си мълчат

Местният политик Максим Чихунов съобщи, че служители на Федералната служба за сигурност (ФСБ) изрично са помолили местните жители да запазят мълчание за случилото се.

Не са никак добри новините за руснаците и на фронта в Украйна: Руснаците полудяха: Втори украински десант през Днепър (ВИДЕО и СНИМКИ)