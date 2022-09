Институтът за изучаване на войната: Путин ще обяви и неокупирани територии за част от Русия

Това е оценката на експертите от Института за изучаване на войната в ежедневния им анализ. Според тях плановете на Москва за анексиране на тези територии са насочени предимно към „вътрешната аудитория“. Путин вероятно се надява да подобри възможностите за генериране на руска сила, като призове руския народ да се включи доброволно във война за "защита" на новопридобитата руска територия.

Междувременно Владимир Путин обяви частична мобилизация - вижте тук изявлението му.

🧵The #Kremlin’s annexation plans are primarily targeting a domestic audience; #Putin likely hopes to improve Russian force generation capabilities by calling on the Russian people to volunteer for a war to “defend” newly-claimed "Russian territory." https://t.co/cUJ0smp95O https://t.co/0bnuCOq5aC — ISW (@TheStudyofWar) September 21, 2022

Той и неговите съветници очевидно са осъзнали, че настоящите руски войници са недостатъчни за завладяване на Украйна и че усилията за бързо изграждане на още по-многобройни сили чрез "доброволна" мобилизация завършват с недостиг за руската армия. Поради това Путин вероятно създава правни и информационни условия за подобряване на генерирането на руски сили, без да прибягва до разширена наборна служба и всеобща мобилизация, гласи анализът.

Възможно е Путин да смята, че може да се позове на руския етнонационализъм и защитата на уж "руските народи" и претендираните руски земи, за да създаде допълнителни доброволчески сили. Той ще се стреми да разчита на "засилена реторика" - отчасти защото Кремъл не може да си позволи стимулите за служба като бонуси и обезщетения за заетост, които вече е обещал на руските новобранци. Но чрез нов закон Путин добави и нови, по-строги наказания в опит да ограничи риска от разпадане на руските военни части, които се сражават в Украйна, и от отказ от наборна служба в Русия. Новият закон има за цел да засили принудителното доброволчество или това, което чеченският лидер Рамзан Кадиров нарича "самомобилизация".

Незаконното анексиране на окупираната от Путин украинска територия ще разшири вътрешното правно определение за "руска" територия съгласно руското законодателство, което ще позволи на армията на Кремъл законно и открито да разполага наборни войници, които вече са в руската армия, за да се бият в Източна и Южна Украйна. Ръководството в Москва вече е изпращало недостатъчно обучени наборници в Украйна в пряко нарушение на законодателството и се е сблъсквало с вътрешен отпор. Руският полугодишен цикъл на наборна военна служба обикновено генерира около 130 000 наборници два пъти годишно. Следващият цикъл е от 1 октомври до 31 декември. Руското законодателство по принцип изисква наборниците да преминат поне четиримесечно обучение, преди да бъдат изпратени в чужбина, а Путин многократно е отричал, че наборници ще бъдат изпратени в Украйна. Анексирането би могло да му осигури правна вратичка.

Назначени от Русия окупационни служители в Херсонска и Запорожка област обявиха сформирането на "доброволчески" отряди, които да се бият с военните на Путин срещу Украйна. Руските сили вероятно ще принудят физически поне част от украинските мъже в окупираните области да се бият в тези отряди, както направиха на териториите на т.нар. Донецка и Луганска народна република (ДНР и ЛНР).

Отделно от това руската Държавна дума прие нови стимули за чуждестранните граждани да се сражават в руската армия, за да получат руско гражданство - вероятно това ще увеличи набирането на военнослужещи от чужбина. Този нов закон, който депутатите също прокараха по нормалните процедури на 20 септември, позволява на чуждестранните граждани да получат руско гражданство, като подпишат договор и служат в армията в продължение на една година. Преди това руското законодателство изискваше три години служба, за да се кандидатства за гражданство.

Националистичните призиви на Путин могат да доведат до съвсем малко увеличение на набирането на доброволци от окупираните части на Донецк и Луганск. Те ще бъдат малки и зле обучени части. Повечето способни руски мъже и украински сътрудници вероятно вече са се включили като доброволци в някоя от по-ранните фази на набиране.

"Путин вероятно се надява, че засилването на самомобилизацията и репресиите срещу нежелаещите да участват руски сили ще му позволи да превземе останалата част от Донецк и да защити окупираните от Русия части на Луганска, Херсонска и Запорожка област. Той се заблуждава", коментират експертите от Института за изучаване на войната. Президентът на Русия не разполага нито с времето, нито с ресурсите, необходими за създаване на ефективна бойна мощ. Но Путин вероятно ще изчака да види дали тези усилия ще бъдат успешни, преди да ескалира още повече или да обвини за загубата си изкупителна жертва. Най-вероятният му коз е министърът на отбраната Сергей Шойгу.

Военните действия

За изминалите 24 часа руснаците са нанесли 8 ракетни и 35 въздушни удари, изстреляли са и над 120 снаряда от реактивни системи на украинска територия, съобщи тази сутрин Генералният щаб на украинската армия. В резултат от ударите е засегната инфраструктурата на над 50 населени места – сред тях Оскил, Словянск, Сиверск, Соледар, Бахмут, Запорожие, Никопол и др.

„Енергоатом“ съобщи, че руските сили отново са обстрелвали най-голямата атомна централа в Европа – АЕЦ „Запорожие“. В резултат на атаката е бил повреден енергиен блок №6.

#Zaporizhzhya NPP came under fire again. The equipment of power unit No. 6 was damaged, reports Energoatom. pic.twitter.com/tuwWkHGLqa — NEXTA (@nexta_tv) September 21, 2022

Кадри в социалните мрежи показват и мощни експлозии в Харков. Кметът Игор Техеров съобщи, че има един ранен. Службите за спешни ситуации са спасили 10 души от обстрелвана жилищна сграда.

Украинските сили продължават да прекъсват руските усилия за възстановяване на наземните комуникационни линии през река Днепър в област Херсон. Междувременно стана ясно, че руснаците вероятно се целят в украинска хидротехническа инфраструктура в Харков и Луганск, за да застрашат позициите на силите на Киев по поречието на р. Сиверски Донец.

Украинците са свалили вражески самолет Су-25, както и дрон SHAHED-136, който е част от пакета безпилотни летателни апарати, изпратени от Иран на Русия.

Руските сили продължават с наземните атаки в Донецка област и с артилерийските снаряди по обл. Запорожие.

Телевизия „Дожд“ съобщи, че Русия прехвърля наборници от Ленинградска област към украинската граница. Те са част от 25-а моторизирана бригада. Били са трансферирани до град Валуйки – област Белгород. Според информацията Кремъл планира да прати там общо 400 новобранци.

Генералният щаб на украинската армия снощи съобщи, че Москва прехвърля десантчици от Сирия към Украйна. Поради липса на персонал руските власти са решили да изтеглят части от 217-и въздушен полк от сирийска територия и да ги пратят на война.