"Готвачът на Путин" към руснаците: Или затворниците ще се бият в Украйна, или вашите деца

В онлайн изявлението си „готвачът на Путин“, какъвто е прякорът на Пригожин, заяви, че ако той беше в затвора, би „мечтал“ да се присъедини към „Вагнер“ и да „плати дълга си към Родината“. И отправи съобщение към тези, които не желаят пленници или затворници да се бият в Украйна: „Това ще направят или частните военни компании и затворниците, или вашите деца – избирайте сами“.

Пригожин не коментира конкретно видеото, нито призна дали е истинско. Предполага се, че е заснето в затвор тип колония в руския регион Марий Ел, но не е ясно кой го е снимал и пуснал в интернет, нито кога точно. Според BBC, които са използвали инструменти за разпознаване на лица, това е Евгений Пригожин. Информацията е потвърдена от още няколко независими източници.

В клипа той е заснет да казва пред затворници, че ще бъдат освободени, ако служат 6 месеца в неговата паравоенна организация. Руските закони не позволяват освобождаване на затворници в замяна на военна служба, но според Евгений Пригожин „никой не се връща обратно зад решетките“, ако се включи към „Вагнер“.

PMC Wagner Group Evgeny Prigozhin is at a penal colony looking for new assault infantry to join his company. Refers to some of those who served 30 years in prison and died in battle as "heroes". pic.twitter.com/Gp3IOVHuAq