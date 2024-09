Испания хвана един от най-издирваните наркотрафиканти (СНИМКА)

В Испания е задържан един от най-издирваните престъпници в Европа, обвинен в трафик на наркотици.

Според вестник La Vanguardia става дума за 59-годишния албанец Харедин Фейзула. Той и членовете на семейството му са заподозрени в създаването на мрежа за разпространение на наркотици.

Испанската полиция започва да издирва мъжа през януари 2023 г. Органите на реда си сътрудничат с белгийското правителство. Беглецът е задържан на 12 септември, а сега се намира в Националния съд на Испания.

Трябва да се отбележи, че официално Министерството на вътрешните работи не посочва името на мъжа.

