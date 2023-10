Испания праща ПВО на Украйна, Норвегия - система за борба с дронове (ВИДЕО)

Мадрид ще даде също така допълнителни 105-мм и 155-мм артилерийски боеприпаси, генератори и зимно оборудване за украинската армия, става ясно от съобщение в сайта на испанското военно министерство. Подкрепата е била уговорена на срещата на министрите на отбраната на НАТО във формата "Рамщайн" в Брюксел на 11 октомври, на която участва и Володимир Зеленски.

"Шестте нови пускови установки за противовъздушни ракети ще бъдат интегрирани в американска батарея", каза министърът на отбраната на Испания Маргарита Роблес. Също така съобщи, че в отговор на конкретна молба от страна на САЩ "от следващия месец в Испания ще се проведе свързано обучение за украинските оператори и техници на HAWK".

В бъдеще ще бъде извършена и доставка на тежки картечници за укрепване на украинския капацитет за борба с дронове, като се има предвид, че "Русия продължава да се превъоръжава с дронове, които получава с помощта на други държави", каза Роблес, визирайки Иран.

Полеви дажби от Испания вече са на път към Украйна - пратка, която ще бъде последвана от доставки на електрически генератори и компресори заедно с части от зимното оборудване за бойците. Продължава и обучението на украински части - към момента те са 2000, а целта, поставена от Роблес, е 4000.

Хърватия и Испания пък се договориха заедно да отпуснат 6,5 млн. евро за разминиране в Украйна. Това беше обявено по време на Международната конференция на донорите за хуманитарното разминиране в Украйна, която се проведе в Хърватия.

Норвежкият производител на отбранителни технологии Kongsberg пък изпраща своята интегрирана система за борба с дронове CORTEX Typhon в Украйна за защита от дронове "Шахед" - иранските безпилотни машини "камикадзе", които Москва ползва.

