Какво получи Украйна на поредната среща във формата "Рамщайн"? (ВИДЕО)

Той пристигна в белгийската столица на изненадваща визита, за да участва в поредната среща на министрите на отбраната на НАТО във формата "Рамщайн" - Контактната група по въпросите на отбраната на Украйна. Взе участие и в Съвета Украйна-НАТО, чието начало бе поставено на годишната среща на върха на Алианса във Вилнюс това лято.

Още: Зеленски призова Запада да се обедини около народа на Израел, както направи с Украйна

Киев получава още оръжейна помощ

САЩ обявиха дългоочаквания пакет в подкрепа на Украйна на стойност 200 млн. долара на фона на войната в Израел и насочването на помощ от страна на Вашингтон и към Близкия изток.

В списъка, представен от министъра на отбраната на Щатите Лойд Остин, влизат ракети AIM-9. Това са ракети "въздух-въздух" с малък обсег на действие - до 35 км. В пакета има още артилерийски и ракетни боеприпаси, прецизни въздушни боеприпаси, противотанкови оръжия и оборудване за борба с дронове.

❗️Lloyd Austin confirmed the expected new US aid package for Ukraine in the amount of $200 million.



It includes AIM-9 missiles, artillery and rocket ammunition, precision aerial munitions, anti tank weapons and counter drone equipment. https://t.co/2VGh8FJyTh pic.twitter.com/Ubb0ORuBvf — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) October 11, 2023

Великобритания също обяви нов пакет за Киев, включващ многофункционалната ПВО система MSI-DS Terrahawk Paladin, която има възможност да предпазва и от наземни заплахи.

Лондон иска да използва 100 млн. паунда (около 122 млн. долара) от Международния фонд за Украйна (МФУ), за да окаже помощта.

Още: Великобритания с нова военна помощ за Украйна, дава модерна ПВО система

Обещания за F-16

През март или април следващата година - 2024, се очаква Дания да дари първия изтребител F-16 на Украйна. Това обяви министърът на отбраната в Копенхаген Троелс Лунд Поулсен.

Белгия ще изпрати част от своите изтребители F-16 в Украйна през 2025 г., заяви министърът на отбраната на страната Людивин Дедондер пред радио Bel RTL. Дедондер не каза колко изтребителя ще бъдат пратени в Украйна, но това ще зависи от нарастването на броя на новите F-35 в Белгия.

❗️ Denmark intends to deliver F-16 fighter jets to Ukraine in the first half of 2024



Minister Troels Lund Poulsen has said that his country intends to deliver the first F-16 fighter jets to Ukraine no later than the first quarter of 2024, i.e. by March or April, Danish… pic.twitter.com/0fGlc3DIw2 — NEXTA (@nexta_tv) October 11, 2023

Средства за поддръжка на оборудване

Група съюзници ще предоставят на Украйна повече от 147 млн. евро за финансиране на поддръжката на военно оборудване, оборудване за разминиране и други инженерни средства.

Министерството на отбраната на Дания обяви новината, като информацията гласи, че тези малко над 147 млн. евро са вноска от държавите членки на Международния фонд за Украйна.

"Тази вноска се финансира от Дания заедно с други държави, участващи в Международния фонд за Украйна - Великобритания, Норвегия, Нидерландия, Швеция, Литва и Исландия", се казва в комюникето, цитирано от "Украинска правда".

Министърът на отбраната в Копенхаген - Тролс Лунд Поулсен, отбеляза, че на този етап от войната Украйна се нуждае както от боеприпаси, така и от помощ за поддържане на предадените по-рано оръжия. Средствата ще бъдат използвани за поддръжка на различни системи в непосредствена близост до фронтовата линия, резервни части, превоз на танкове и закупуване на оборудване, използвано за пресичане на руските отбранителни линии, включително средства за разминиране, мостове и преходи.

Норвегия ще отпусне около 17 млн. евро за разминиране на територии в Украйна, където са се водили военни действия.

Още: Зеленски ще се кандидатира за нов президентски мандат, ако войната продължи

Замразени руски активи

Белгия създаде специален фонд за подпомагане на Украйна в размер на 1,7 млрд. евро, който ще се попълва от данъчното облагане на замразените в страната руски активи.

Още: Белгия е първата страна, която ще даде на Украйна замразени руски активи (ВИДЕО)

Премиерът Александър Де Кроо заяви на съвместен брифинг с украинския президент Володимир Зеленски в Брюксел, че Белгия ще продължи да подкрепя Украйна в три направления, първите две от които са военна помощ и икономически санкции срещу Русия.

Още: 300 млрд. долара руски активи за Украйна - САЩ и ЕС търсят начин как да ги прехвърлят

Belgium will be the first country in the world to allocate €1.7 billion of Russia's frozen assets to support Ukraine



A special fund created for this purpose will be replenished by confiscating Russian money, Prime Minister Alexandre De Crowe said after a meeting with… pic.twitter.com/FJhaRkaWrn — NEXTA (@nexta_tv) October 11, 2023

"Третата е създаването на фонд за Украйна в размер на 1,7 млрд. евро. Източникът на този фонд ще бъдат милиарди руски активи, замразени в Белгия. В Белгия има данъчно облагане на печалбите от тези замразени активи. Миналата година за нас беше абсолютно ясно, че облагането на печалбите от тези активи трябва да е 100% в полза на народа на Украйна", заяви Де Кроо, цитиран от "Украинска правда".

Още: Под натиск от Путин: Руски олигарси върнаха от Европа активи за 50 млрд. долара

НАТО: Война в Израел има, но Украйна не остава сама

По време на срещата във формата "Рамщайн" Зеленски получи уверения от съюзниците, че подкрепата за Украйна ще продължи въпреки трудната ситуация в Израел.

"Аз и министърът (на отбраната на САЩ - бел. ред.) Остин заедно с всички партньори обсъдихме от какво се нуждае Украйна. Поставихме въпроси за много напрегнатата ситуация в Израел и как тя може да ни засегне. Разбира се, партньорите ме увериха, че Украйна все пак ще получи помощ, никой няма да изостави Украйна", каза Володимир Зеленски.

Той добави, че вярва в съюзниците си. "Но мога да кажа без съмнение - колкото повече предизвикателства има, толкова повече трябва да разфокусирате вниманието си и това е абсолютно ясно", подчерта украинският лидер.

Още: САЩ се правеха, че палестинците ги няма: Близкият изток плаща цената