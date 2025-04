Изключително рядко метеорологично явление: Португалия обвини Испания за прекъсването на тока (ВИДЕА)

Португалският оператор на електропреносната мрежа REN (Rede Eletrica Nacional) заяви, че прекъсването на електричеството, което засегна днес страната, е причинено от "рядко атмосферно явление" в Испания и че може да отнеме седмица, за да се върне мрежата към напълно нормална работа. Припомняме, че това е едно от най-големите прекъсвания на електрозахранването в историята на съвременна Европа. Потърпевши са жителите на цяла Испания, големи части от Португалия, Андора и Франция.

Повредата, според португалския оператор, е причинена от резки температурни промени в Испания, които са причинили необичайни колебания по далекопроводите. "Поради екстремни температурни колебания във вътрешността на Испания са възникнали анормални трептения в линиите с много високо напрежение (400 KV), феномен, известен като "индуцирана атмосферна вибрация", се посочва в съобщението на оператора. "Тези трептения са причинили смущения в синхронизацията между електрическите системи, което е довело до последователни смущения във взаимосвързаната европейска мрежа." Най-вероятно това е довело да задействане на предпазни механизми, поради което е било прекъснато и електрозахранването.

Испания все още не е отговорила на това твърдение. Засега ръководителят на испанската електропреносна мрежа само заяви, че възстановяването на електрозахранването може да отнеме около шест до десет часа.

Още: Масово прекъсване на тока: Засегнати са поне две държави в Европа (ВИДЕО)

🚨 EUROPE IS BLOWN INTO DARKNESS ◾Major power outages are occurring in significant areas of Spain, France, Portugal and Andorra. ◾Metro lines have stopped in these countries, internet and telephone connections have been largely cut off. #BREAKING pic.twitter.com/v1gRECScno

Местните жители изпитват затруднения с достъпа до мобилен интернет и Wi-Fi, а в домовете, магазините и предприятията няма електричество. Асансьорите и светофарите не работят. Метрото в Лисабон е спряло, спрени са и високоскоростните влакове във Валенсия. Прекратен е откритият тенис турнир в Мадрид.

Въпреки че болниците са оборудвани с генератори, персоналът в тях е бил инструктиран да изключва компютрите и да предприема други мерки за пестене на електроенергия, тъй като не е ясно колко дълго ще продължи прекъсването на електрозахранването.

Power is STILL down



That makes it I think the worst blackout in Europe since 2006 and maybe longer



We're in Portugal and went to supermarket to get water and food in case power doesn't come back (small chance but already hours now)



Absolute anarchy ala COVID 2020 there… https://t.co/PWDJLITaCd pic.twitter.com/0LdS3F9psU