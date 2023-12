Изненада за руснаците: Украйна с важен военен успех в битката за Авдеевка (ВИДЕО)

В края на ноември стана ясно, че украинската армия атакува в посока Горловка. Това става по направление на 24-25 километра югозападно от Бахмут, където сега руснаците имат инициативата и опитват да овладеят напълно фланговете, за да могат да имат плацдарм за бъдеща атака към Часов Яр и цялата Краматорска агломерация. Град Краматорск, заедно със Славянск, са най-големите във владение на Украйна в Донецка област и са ключови за украинската индустрия, включително що се отнася до военното дело: Путин готви Русия за нови войни: Поредни видими стъпки (ВИДЕО)

Сегашният украински успех обаче поставя сериозна задача пред руското военно командване. Ако украинската армия успее при мината "Гагарин", това ще създаде флангова опасност за руската армия, атакуваща Авдеевка от север - това написа руският военен блогър и пропагандист Семьон Пегов, който е един от руските военни блогъри, ходещи на срещи с издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин: Украйна изглежда готви нова изненада за руснаците при Авдеевка (ВИДЕО). При Авдеевка, руснаците се мъчат да направят почти същото - да превземат сметището (терикон) на коксохимичния завод на 4-5 километра север-северозапад от града, за да имат плацдарм за атака. А съобщението за успеха при Горловка в оригинал можете да видите ТУК!

"Our heroes are the assault groups of the 24th separate mechanized brigade named after King Danylo, the Royal Brigade. Despite the difficult conditions, they recaptured one of the spoil heaps within Horlivka and captured the enemy's positions. Now our flag is flying over the… pic.twitter.com/I8Xl11X5YB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 12, 2023

Междувременно, The New York Times публикува материал, който се опира на скорошно изказване на Джон Финър, заместник-съветник по националната сигурност в Белия дом. Финър каза, че Русия трябва или да седне на масата за мирни преговори без да поставя предварително условия (специално за завземане на украински земи), или да рискува след 2024 година да се бори с много по-силна Украйна, подкрепена от Запада като развитие на военна индустриална мощ. Сега The New York Times пише точно в тази насока - че Вашингтон мисли за 2024 година като година, в която Украйна да мине в стратегическа отбрана, да предотврати загуба на територия и да се подготви отново за офанзива през 2025 година, като през това време изгражда свои мощности за производство на оръжия с помощта на Запада: