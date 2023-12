Путин готви Русия за нови войни: Поредни видими стъпки (ВИДЕО)

На този фон, Путин заяви, че корабостроителницата "Севмарш" в Северодонецк ще построи още 3 подводници клас "Борей-А" и 5 клас "Ясен-М" и добави, че Руската федерация ще подсили силите си в Черно, Балтийско и Каспийско море. Прочитът на американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) на всичко това е, че Кремъл продължава упорито да действа в посока бъдеща военна конфронтация с НАТО и съюзниците му.

Що се отнася конкретно до войната с Украйна, поредната стъпка за асимилация на международно признати украински земи (включително от Руската федерация с Меморандума от Будапеща) е факт – Руската ЦИК обяви, че в окупираните части на Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област ще се проведат избори за руски президент (в периода 15-17 март, 2024 година). Решението е взето след консултации с руското военно министерство и ФСБ, тъй като въпросните региони са във военно положение. А председателят на руската ЦИК Ела Памфилова каза още на 7 декември, че руските президентски избори в Донецка, Луганска, Запорожка и Херсонска област "ще бъдат различни като процедура" от тези в Русия и Крим.

В дневния анализ на ISW е отбелязана и друга интересна новина – че в Русия скоро ще има закон, който ще позволява на руските съдилища вместо да депортират обвинени в престъпления мигранти, да ги глобяват (между 440 и 550 долара) или да ги осъждат на обществено полезна работа за между 150 и 200 часа. Това се чете от ISW като начин Русия да попълва липси от работна ръка в икономиката си, но също и в армията си. Вече имаше на няколко пъти публикации както в медии като руската секция на BBC и "Важни истории", така и в различни канали в Телеграм, че Русия задържа мигранти и ги праща да воюват в Украйна – най-вече "подкарани" точно от руските власти мигранти към Финландия, която затвори границата си заради изкуствено предизвикания от режима на Путин мигрантски поток. Заради тези руски действия Непал открито призова Русия да спре да вербува непалци във войната ѝ срещу Украйна, а непалските власти се задействаха с конкретни мерки: Властите в Непал разбиха мрежа за изпращане на войници в Русия

На този фон бившият руски президент и премиер Дмитрий Медведев, който сега е зам.-председател на Руския съвет за сигурност, коментира, че руското правителство готви "целеви промени" в руската конституция – той беше цитиран от подопечните на Кремъл руски информационни агенции ТАСС, Интерфакс и дори руското опозиционно издание "Медуза". Медведев не каза какви точно ще са тези промени, но в Русия вече има говорене за промяна на основния закон и то в посока ограничение на граждански права. Ръководителят на Руския следствен комитет Александър Бастрюкин вече говори по темата на 22 ноември – да се "вгради" в руската конституция нова "държавна идеология" - сега в тази конституция чл. 13 забранява точно това и посочва, че Руската федерация признава политическия плурализъм.

ОЩЕ: Как Украйна трябва да промени армията си, за да спечели войната: Тактиката на дроновете и прехващането

На този фон, украинският президент Володимир Зеленски, който днес (12 декември) има среща с американския президент Джо Байдън, изрично заяви, че на Путин не може да се вярва. "Всичко, което той казва, е лъжа. Той няма интерес да има независима Украйна. Не мога да търгувам с хора под претекст "земя за мир". С кого да търгувам – с човек, чиято дума не струва нищо! Това не може да е гаранция (за сигурност)", каза Зеленски в отговор на въпрос дали все пак ще проведе мирни преговори с Путин и дали може да се съгласи на териториални отстъпки в замяна на мир. Зеленски добави и, че действията на Путин отекват в цял свят – война има и в Израел, а във Венецуела се задава също война, с Гвинея.

Заради войната в Украйна, до края на октомври, 2023 година общо 4 238 010 украинци са получили временно убежище в Европейския съюз по официални данни. В България са 168 300:

More than 4 million Ukrainians who have received temporary protection live in the EU



Germany, Poland and Czechia received the most Ukrainian refugees. pic.twitter.com/MPQjtxReir