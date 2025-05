Изненадващо откритие за 4 млрд. евро: Фермер намери злато в двора си

Спокойното ежедневие на обикновен фермер от Централна Франция се променя, след като неочаквано забелязва блясък в двора на частния си имот. Обикновеният му ден се превръща в необичайна ситуация, когато се натъква изненадващо на огромно златно находище - вероятно едно от най-големите намирани някога във Франция. Първоначално откритието е оценено на стойност повече от 4 млрд. евро. Неочакваната находка се превърна в основа на горещи дебати, след като привлече вниманието на цялата страна.

Вълнението около събитието бе краткотрайно. Френското правителство преустанови всички дейности на мястото, като от там уточняват, че е необходим обстоен и подробен анализ. Длъжностните лица подчертават, че първо трябва да се оцени въздействието върху околната среда и правните въпроси, преди да се предприемат следващите стъпки. Това, което можеше да бъде голям личен пробив, сега е спряно, тъй като властите преценяват последиците от такава значителна находка. Въпреки мащабите на находката, реалността се оказва далеч по-сложна и има пречки, които възпрепятстват фермера да се възползва от откритието си.

Мишел Дюпон, 52-годишен фермер от региона Оверн, проверявал земята си както обикновено, когато забелязал необикновен блясък в близкия поток, който идвал от истински златни къстчета. "Просто правех рутинна проверка на земята си", казва той, цитиран от Daily Galaxy. "Тогава видях този странен блясък в калта. Когато разрових малко по-дълбоко, не можех да повярвам какво държа в ръцете си".

След това необикновено откритие били извикани геоложки експерти, за да оценят обекта. Резултатите били смайващи - смята се, че находището съдържа над 150 тона злато, което потенциално го прави едно от най-значимите минерални открития във Франция от десетилетия, според Atelier-de-france.

French Farmer Discovers Billions in Gold, But State Claims Ownership

On April 20, 2025, Michel Dupont, a French farmer from Auvergne, discovered gold nuggets on his land, leading experts to estimate that up to 150 tons of gold might lie beneath his field, worth around 4 billion… pic.twitter.com/A18hMQadlP