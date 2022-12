Известен руски музикант-националист беше нокаутиран в центъра на Москва (ВИДЕО)

Видео от сблъсъка вече циркулира в социалните мрежи. Версията е, че всичко се е случило заради телефон - Барецки бил в местно заведение, установил, че мобилният му телефон го няма и се заял с други хора. На видеото се вижда как тръгва да се бие, но бързо бива контриран и повален на земята.

Според данните, Барецки е бил принуден да отиде в болница и сега не се чувства добре.

През 2015 година музикантът стана известен и като изгори BMW в знак на теза, че всичко вносно в Русия трябва да бъде забранено.

Video of a fight with Stas Baretsky



The famous Russian freak attacked from the back, after which he was quickly put on the ground. pic.twitter.com/gbmtYmBeNb