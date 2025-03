Извършителят на клането в Амстердам се оказа от Донбас (СНИМКА)

Заподозреният за клането на петима души на централна улица в Амстердам на 27 март се оказа роден в Донецка област в Украйна. Във вторник, 1 април, се очаква той да застане пред съда, съобщават от нидерландската полиция. За мотивите на мъжа засега не се споменава в официалните съобщения.

Припомняме, че преди два дни близо до площад Дам мъж рани с нож петима души - 67-годишна американка, 69-годишен американец, 26-годишен поляк, 73-годишна белгийка и 19-годишна местна жителка. Най-малко петима ранени: Масова атака с нож в центъра на Амстердам. Състоянието на пострадалите е стабилно като раненият поляк е изписан от болницата, а останалите все още са хоспитализирани.

По-нататъшните действия на нападателя, който възнамерявал да продължи да атакува минувачите, са спрени от случайно оказал се на мястото британски турист, който подгонил нападателя, настигнал го на съседна улица и го съборил с удар на земята. След което го задържал докато пристигнали полицейските служители.

