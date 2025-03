Най-малко петима ранени: Масова атака с нож в центъра на Амстердам

Най-малко петима души бяха намушкани на централния амстердамски площад "Дам", съобщи нидерландската полиция, цитирана от Ройтерс. Неидентифициран мъж нападна пешеходците, една част от площада е отцепена. Медицински хеликоптер е кацнал точно пред Кралския дворец, който се намира в западната страна на площада. Още: На забранена демонстрация: Нидерландската полиция задържа пропалестински протестиращи

Според съобщения в медиите нападението е прекъснало заседание на градския съвет. Кметът на Амстердам Фемке Халсема е била принудена да напусне срещата. Районът е отцепен от службите за сигурност.

Според полицията заподозреният е задържан, а мотивите му засега са неизвестни. Още: МВнР: България осъжда насилието в Амстердам от снощи

