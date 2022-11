Яйца полетяха към крал Чарлз III (ВИДЕО)

Инцидентът станал при пристигането на кралската двойка за традиционна церемония в град Йорк. Мъжът не улучил и яйцето паднало близо до монарха.

Eggs have been thrown at King Charles during a visit to York. A man has been detained at the scene. More here: https://t.co/WKu3To3sB2 pic.twitter.com/BTyqeumSiz

Полицията задържа мъж, който замерил с яйце крал Чарлз III и съпругата му, кралица Камила, съобщи БТА.

BREAKING: Police detained this man who appeared to throw eggs at King Charles III and the Queen Consort as they arrived for a ceremony at Micklegate Bar in York. More follows... pic.twitter.com/IRM2Un5ymO