"Янки, прибирайте се вкъщи": Протест срещу Тръмп в Гренландия (ВИДЕО)

"Янки, прибирайте се вкъщи!" - с този до болка познат слоган и призив посредством шумни скандирания стотици жители на Гренландия излязоха на протест срещу плановете на американския президент Доналд Тръмп да завземе Гренландия. Хората се събраха с гренландски знамена и показаха недоволството си от шумния натиск на милиардера-републиканец, който успя за втори път да стигне до Белия дом и вече почти два месеца създава неописуем хаос в цял свят с действията си. Протестът беше пред американското дипломатическо представителство в Гренландия:

"Yankee, go home!" Hundreds of Greenlanders protest Trump's plans to seize the island



People rally, waving island flags and bold signs demanding the US back off Greenland.



Over recent months, Trump repeatedly spoke about controlling the island, and it became clear it’s no joke.… pic.twitter.com/aSBo2b6x1N