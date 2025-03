Тръмп: Мисля, че анексирането на Гренландия ще се случи (ВИДЕО)

„Мисля, че анексирането на Гренландия ще се случи“. Това заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от NEXTA. Изказването му е част от поредица подобни изявления, в които Тръмп настоява Гренландия да стане част от САЩ. Апетитите му предизвикват категорична ответна реакция както от страна на Гренландия, така и от редица европейски страни. Още: В Гренландия: "Тръмп не може да ни купи"

Междувременно генералният секретар на НАТО Рюте заяви, че не иска да въвлича алианса във въпроса за евентуалното присъединяване на Гренландия към САЩ. Рюте посочи още, че страните от алианса трябва да произвеждат повече оръжия. По думите му НАТО изостава от Русия и Китай по отношение на оръжейното производство, каза още Рюте.

⚡️ "I think the annexation of Greenland will happen," Trump said



Meanwhile, NATO Secretary General Rutte stated that he does not want to involve the alliance in the issue of Greenland's possible accession to the United States. pic.twitter.com/zCXV7Jjl6v