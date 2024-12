Явен знак: Спирачката "Тръмп" за Украйна почва да се задейства (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Съвременната война не е само хора, окопи и траншеи. Тя е модерни технологии – далекобойни оръжия, дронове, авиация. Ако нямаш въздушна подкрепа, как ще щурмуваш на земята? Затова на първо място е важно армията да е подсигурена технологично – западните лидери го знаят. Да, младите са по-силни физически, но е важно да опазим нашите млади. Технологията е на първо място – затова е важно партньорите ни да ни позволят да произвеждаме оръжия по западен лиценз". Тези думи на украинския президент Володимир Зеленски пред френското издание Le Parisien в много голяма степен потвърждават какво пречи да видим по-бърз край на войната в Украйна и ефективен мир – колебанието на Запада да достави навреме необходимите за Киев оръжия, за да бъде спрян издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин.

Още: "Дайте ни лицензи!": Зеленски поиска Украйна да може да произвежда сама западни оръжия

След като досега САЩ, а и ЕС, поддържаха стратегия "колкото е необходимо" за Украйна, която обаче всъщност представляваше поддръжка така че Украйна да не загуби, а не да спечели срещу Путинова Русия, завръщането на Доналд Тръмп в Белия дом вече внася допълнително несигурност. Председателят на Камарата на представителите в Конгреса Майк Джонсън го потвърди – чакаме Тръмп, затова вече не гласуваме нищо като помощ за Украйна. Точно заради Джонсън, подтикван от Тръмп, САЩ не дадоха почти никаква помощ за Украйна 7 месеца (октомври 2023 – април 2024) и това доведе до ключова промяна на фронта: падането на Авдеевка и сегашният руски напредък до Покровск, както и в цялата южна част на Донецка област. Руският военен министър Андрей Белоусов вече обяви през тази седмица, че 99% от Луганска област, 70% от Донецка област, 74% от Запорожка област и 76% от Херсонска област са под руски ботуш – и това горе-долу отговаря и на оценката на ISW, американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната, който отчита 66% от Донецка област под руско владение и по 73% от Запорожка и Херсонска област:

🇺🇸 None of the recently passed U.S. bills include aid for Ukraine, with future decisions left to the next administration.



"I think Trump’s election has already, in some sense, changed the situation. He might be the one to find a solution," said House Speaker Mike Johnson. pic.twitter.com/O56s030wGF — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 18, 2024

При 350 000 – 400 000 мъртви руски войници, при 150 000 мъртви украински войници или "горе-долу толкова" (оценката на Зеленски съвсем не е такава и в двете числа), и двете страни казват, че "може би е време да отстъпим" и да гледаме към мир – още един елемент в опитите на администрацията на Доналд Тръмп да се върви към мир, въпросът остава какъв? Думите за военните жертви от двете страни са на генерал Кийт Келог, представителя на Тръмп за Украйна, който обясни как Русия така воювала от много отдавна – хвърлят напред колкото могат повече хора, "за да те смажат числено" и без грижа колко ще са жертвите: Зеленски назова точния брой убити и ранени украински войници

⚡️ Russian losses are five times (!) higher than Ukrainian losses, says Trump’s special envoy Kellogg.



He noted that wave attacks with massive casualties are typical for Russians, similar to North Koreans. "This is a war of attrition, just like in World War II." pic.twitter.com/QC86uk0yeg — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 18, 2024

Добра новина все пак за Украйна е, че Rheinmetall ще достави модули за производство на 155-мм снаряди на Киев на стойност 9,34 млн. евро. Това ще подобри и улесни собственото производство на снаряди от украинска страна.

Още: Зеленски: Не можем да се откажем от завладените територии, но нямаме сили да ги върнем

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Пак извънредно висока интензивност на бойните действия – общо 250 бойни сблъсъка за денонощието на 18 декември, което е второто най-високо число във войната досега. На дневна база има ръст от 51 атаки – от 9 дни руските пехотни атаки са 200 или повече, с изключение на 17 декември, когато бяха 199. Освен това – само 36 руски авиационни бомби, което е двойно намаление на дневна база, като цели 31 са в Курска област. Нивото на изстреляни снаряди от руснаците се запазва на дневна база – 4250, става ясно от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Russian military training “how not to become cannon fodder” for Ukrainian FPV drones



Do you think these two Russians have a chance of survival? pic.twitter.com/bNStaDOrmm — NEXTA (@nexta_tv) December 18, 2024

Най-горещото направление и то с много продължава да е Курска област – явно руснаците твърдо искат да си върнат изгубената територия преди Доналд Тръмп официално да встъпи в длъжност като президент на САЩ на 20 януари, 2025 година. В Курското направление на 18 декември е имало 68 руски пехотни атаки. На второ място е Покровското направление – 48 руски пехотни атаки. Следват Купянското направление – 26 руски пехотни атаки, и Кураховското с 25, като от посочените места на боевете си личи как руската армия изравнява фронтовата линия и напредва лека-полека (Сонцевка, Старо Терно – северния фланг на Курахово и Дачно от юг, както и в самия град Курахово). Също 25 руски пехотни атаки е имало във Времеевското направление, което е спомагателно за Кураховското, 24 руски пехотни атаки са станали в Лиманското направление, 13 – в Торецкото.

За Курска област интересен анализ публикува неправителствената организация Център за отбранителни стратегии, която е базирана в Киев. Накратко – там украинците са отстъпили на места в гористи местности (например районите на Плехово, Новоивановка, Малая Локня) и оставят между себе си и руските сили открити полета от по няколко километра. Съответно, за да бъде преминато това разстояние от руските части, следват огромни жертви. Показателен пример са многото видеокадри с предполагаемо севернокорейски войници, които руското военно командване вече впрегна на работа. В украински военни канали в Телеграм излизат съобщения, че руснаците редовно зарязват трупове на севернокорейските си съюзници след неуспешни щурмове – Службата за безопасност на Украйна (СБУ) посочи, че е прехванала радиокомуникация и че според нея за няколко дни са убити и ранени минимум 220 севернокорейски войници при щурмове в Курска област: Севернокорейският ефект в Курск: Безумно число руски пехотни атаки за 24 часа (ОБЗОР – ВИДЕО)

Има значително намаляване на скоростта на руския напредък в Покровското направление, поради понесени сериозни загуби от руснаците. Руснаците са в района на селата Шевченко и Новотроицко, окупирали са и Даченско, всичко това южно от Покровск, в посока откъм Селидово. Минимален е руският напредък към Новооленовка, в посока линията Пушкино – Украинка, тази седмица руската армия още не я е достигнала, а смятах, че ще го направи, пише в нов анализ украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец. Той уточнява – лека-полека руската армия формира фронт на южния фланг на град Покровск и щом приключи, ще последва руска атака към Мирноград т.е. северния фланг на Покровск. Опитаха се да щурмуват Украинка, загубиха 2 танка и още 5 единици военна техника, оцелелите руски войници се оттеглиха, 59-та украинска бригада се справи – след контраатаката ни при Шевченко сега руснаците се мъчат да разширят фронта към Новооленовка и Украинка, окопават се в покрайнините на Новооленовка, пише украинският телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс. Колегата му Станислав Бунятов, оператор на дронове с позивна Осман, добавя, че руските войници при Новоандреевка също опитват да се възползват от лошото време и да напреднат, но не ползват бронирана техника и това ги прави уязвими за дронове и артилерийски огън.

Бачимо і нищимо. Шансів вижити у окупантів дуже мало. Слава Україні! pic.twitter.com/mHep8qrCC6 — Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine (@CinC_AFU) December 18, 2024

За Кураховското направление украинският военен експерт е категоричен – това са последните му дни, скоро ще го преименуваме на Новопавловско. Въпреки това, Машовец отчита забавяне на руския напредък и на северния фланг на Курахово, където на руснаците им остава още малко и ще свържат село Дачно със село Шевченко в Покровското направление. Курахово почти изцяло е превзет, Кураховският ТЕЦ само се държи – има опасност от обкръжаване на украинските части в самото Курахово. За да няма обкръжение, трябва "или своевременно да изтеглим нашите части към линията Ясенево - Андреевка - Константинопол – Разлив, или да се опазят позиции в участъка Константинопол – Улакли – Дачно – Кураховска ТЕЦ и там да се изтеглят изтощените от отбраната на Курахово наши части", пише Машовец. Популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар" твърди на база съобщение на руското военно министерство, че на северния фланг на Курахово Старо Терно вече е в руски ръце. За Машовец обаче по-важно е какво става при селата Суха Яла и Зеленовка, защото това има влияние във Времеевското направление и северния фланг на Велика Новоселка. Все още река Мокра Яла е препятствие и не е премината от руските части, макар селата Константинопол, Суха Яла и Зеленовка да са под руски контрол, казва той, но от ISW не са съгласни – има руски позиции на километър от Константинопол, Зеленовка е превзета.

За Времеевското направление Машовец констатира падането на Макаровка на южния фланг на Велика Новоселка – пробита е линията Макаровка – Сторожево, а на север руските сили стигат до логистични пътища за и от селата Нови Комар и Богатир към Велика Новоселка. "По този начин ще бъде трудно да се удържи самата Велика Новоселка, а отбраняващите се части на украинските въоръжени сили на юг от нея като цяло са в много трудно положение. Съмнявам се, че украинското командване има необходимите ресурси, за да обърне развитието на ситуацията", подчертава украинският военен анализатор. И тепърва ще има активиризиране в районите на Гуляйполе и Орехов в Запорожка област т.е. средната и най-западната част, добавя о.з. полковникът, докато "Рибар" предупреждава, че украинската армия все още държи позиции в Нови Комар: Идва ред на Запорожие: Украинската област усилено се готви за отбрана

За Купянското направление Машовец отчита, че е имало руско прегрупиране в последните дни и затова интензивността на боевете там беше по-ниска. Той пише, че руснаците имат известен напредък от север и от юг на село Лозова (западно от Табаевка), съответно към Бовоска Андреевка и Нова Крухляковка, но нямат никакви успехи при Копанки. Руснаците загубиха 10 единици техника като опитаха да атакуват Колесниковка (до Крухляковка, където има руски позиции), добавя "Офицер+", но казва и, че в Лиманското направление, при Билохоровка (Белогоровка) руската армия овладяла няколко позиции от север. В дневния обзор на ISW има препратка към думи на украински командир пред "Суспилно", че при Крухляковка за 2 седмици руснаците са хвърлили 100 единици военна техника и 90 са унищожени. Машовец отново повтаря и, че руснаците имат предмостие през река Оскол южно от село Двуречна, в посока Масютовка – Западно и се мъчат да го уголемят, като "Рибар" потвърждава, че там руската армия има предмостие и работи да го направи стабилно. Това потвърждава руския замисъл – колкото може по-широк плацдарм на западния бряг на Оскол, овладяване на Купянск-Узловой и създаване на условия за атака на град Купянск.

Съгласно сводката на украинските ВВС, Руската федерация е изстреляла 85 дрона клас "Шахед" по цели в Украйна. 45 са свалени с ПВО и мобилни огневи групи, другите 40 са приземени с електронно заглушаване. Изстреляни са още две ракети "Искандер-М" и ракета Х-59/69, като заради тях има щети в Днепропетровск (Днипро) и Суми, но няма уточнение какви точно извън, че става въпрос за цивилни обекти.

Още: Вой и закани на руските пропагандисти заради взривения в Москва генерал (ОБЗОР - ВИДЕО)

A Ukrainian Mi-8 helicopter shooting down a Shahed drone. pic.twitter.com/MlQO8WlKx7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 18, 2024