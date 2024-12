Вой и закани на руските пропагандисти заради взривения в Москва генерал (ОБЗОР - ВИДЕО)

Успешното убийство на генерал Игор Кирилов, командващ Войските за радиационна, химическа и биологична защита на Руските въоръжени сили, разтърси много сериозно руските ултранационалисти – тази част от руското общество, която е достатъчно гласовита, за да осигурява вътрешна обществена подкрепа за режима на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин.

Кирилов и помощникът му майор Иля Поликарпов бяха елиминирани с бомба, поставена в скутер. Това сериозно подплаши всички по-големи и много по-малки руски военнопропагандни телеграм канали, които в един глас поискаха сурови ответни мерки срещу Украйна: Руски генерал е взривен в Москва, докато е излизал от вкъщи (ВИДЕО)

Не можем и няма да спечелим само с "Орешник" срещу Украйна – трябва да елиминираме политическото ръководство на Украйна, тя не ни е приятел: може да е била в миналото, вече не е. За какво изстрелваме по 100 ракети срещу украинската енергийна инфраструктура – трябва да ги изстреляме срещу командните центрове, срещу центровете за вземане на решения. В този тон редица руски военнопропагандни канали в Телеграм изразиха позицията си – например "Военкор" директно иска да бъдат убити украинския президент Володимир Зеленски и началника на канцеларията му Андрий Ермак. Подкрепа за тях от елита на Кремъл обаче даде само бившият руски президент и премиер Дмитрий Медведев, който е настоящ зам.-главен секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация. Той е доста успешно описван от редица украински медии и коментатори като безнадежден пияница. Само Медведев се съгласи публично по-открито, че трябва да бъде търсено отмъщение спрямо официални украински лица – това посочва американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) в обзор с редица препратки към публикации по темата в руското пространство на Телеграм.

Кирилов загина само ден след като Украйна го обвини за оторизиране на употреба на редица забранени химически оръжия на бойното поле в страната. С какво беше известен генералът, припомнете си: Взривеният в Москва генерал е алармиращият за комари-убийци, воюващи с Русия (ВИДЕО)

На този фон, в началото на януари, 2025 година, генерал Кийт Келог, специалният пратеник за Украйна на новия президент на САЩ Доналд Тръмп, ще пътува до Киев и още няколко европейски столици в опит да постави основата на реален процес за започване на преговори за мир в Украйна, предаде Reuters. Тази визита на Келог обаче не включва Москва – но програмата още не е изцяло уточнена и може да претърпи промени. Идеята е Келог да се запознае от първа ръка с позициите и аргументите в Европа как да се постигне мир в Украйна: Тръмп увърта и притиска Зеленски за мир, Путин върви към по-голяма война (ОБЗОР - ВИДЕО)

Новината идва и след като германският министър на отбраната Борис Писториус коментира, че е твърде рано да се говори за мироопазваща германска мисия, ако в Украйна бъде установена демилитаризирана зона там, където сега е фронтовата линия. "Разбира се, че Запада и партньорите в НАТО, потенциално и ООН, ще трябва да обсъдят как прекратяване на огъня може да бъде осигурено чрез съответните гаранции", коментира той, но с уговорката, че сега в Германия има по-належащи проблеми за решаване и затова не може да влезе в конкретика каква ще е германската роля в процеса на осигуряване на гаранции за поне примирие в Украйна: Правителството на Олаф Шолц падна, Германия отива на избори

От няколко дни насам упорито тема за някои руски военнопропагандни телеграм канали продължава да е евентуална нова украинска операция като операция „Курск“. Вниманието е насочено към област Суми и предполагаемо струпване на украински сили там – появиха се числа като 13 000 войници и повече. Достоверни данни за такова нещо няма, което не пречи да има куп спекулации в руските телеграм канали – естонският блогър WarTranslated с насмешка коментира, че едва ли Киев ще каже точно на руските пропагандисти какво ще прави и че дори да има някаква операция, то трябва да бъде приета като приятна изненада: Западните ракети смиряват Русия - нови данни. Руски страх за нова украинска офанзива като в Курск (ОБЗОР – ВИДЕО)

След една пълна седмица на невиждана интензивност на боеве в Украйна – по над 200 руски пехотни атаки дневно, на 17 декември има спад, макар и статистически смешен. По-точно – за последното денонощие е имало 199 бойни сблъсъка, т.е. с 46 по-малко на дневна база. За сметка на това има увеличение на използваните руски авиобомби – 75, като 10 са в Курска област. Нивото на изстреляни от руснаците артилерийски снаряди се запазва – 4300, със 100 повече на дневна база, има известен спад на използваните FPV дронове-камикадзе – 1800, с 400 по-малко на дневна база, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб.

Най-горещото направление остава Курското, където явно помощта на севернокорейците влияе. Там е имало 49 руски пехотни атаки. На второ място е Покровското направление, с 38 отбити руски пехотни атаки – там няма нищо по-съществено извън боеве в района на Шевченко, южно от Покровск, както и продължаващи опити на руснаците да достигнат и превземат Даченско. Следва Кураховското направление, с 28 руски пехотни атаки, а в спомагателното от юг на Кураховското Времеевско направление е имало 27 руски пехотни атаки. В Лиманското направление са станали 21 руски пехотни атаки, като впечатление прави рязкото укротяване на руснаците в спомагателното за Лиман Северско направление – там е имало само 9 руски пехотни атаки. В предишните два дни общо руските пехотни атаки в Северското направление бяха близо 90: Севернокорейският ефект в Курск: Безумно число руски пехотни атаки за 24 часа (ОБЗОР – ВИДЕО)

За Курска област в момента основен акцент са боевете в гористата област в района на Кремяно, югоизточно от Коренево, в района на Новоивановка, където всъщност боеве има от октомври насам, но сега интензивността на руските атаки се повишава заради подкрепата от севернокорейски войници.

(КАРТА) Украинският телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс, пише за Кураховското направление, че има леко затишие и основните боеве са при Успеновка. Руснаците гледат да овладеят фланговете и да създадат опасност от обкръжаване, а не да атакуват фронтално, добавя той. "Кураховското направление постепенно пада, врагът е изтеглил там част от резервите от Покровското направление. Пехотата ни вече е уморена, боевете са денонощни, почти няма кой да я смени и подсили, положението с артилерийски снаряди и минохвъргачки също не е много добро", коментира друг украински военен – Станислав Бунятов, оператор на военни дронове с позивна Осман, член на украинския батальон "Айдар".

"Офицер+" добавя и, че във Времеевското направление руските части правят всичко възможно пак да завладеят село Нови Комар т.е. важна позиция на северния фланг за Велика Новоселка, има руско настъпление и от юг-югоизток, откъм Благодатно. Макаровка вероятно е превзета, но още нямаме потвърждение – има такова за руски напредък северно от селото, както и за боеве в центъра на Благодатно. Успех там ще позволи на руската армия да отреже път Т0518, свързващ Велика Новоселка с Курахово, обобщава популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук. Ако Нови Комар падне, от север единствената по-сериозна логистична точка за снабдяване на Велика Новоселка остава село Времеевка (на което е кръстено направлението). "Проблемът е, че врагът може да поеме пълен контрол над фланговете около Велика Новоселка в близко бъдеще и тогава всичко ще е както сме виждали преди, не много утешителна перспектива", уточнява каналът.

Руското военно министерство съобщава, че тази нощ са свалени само 4 дрона на руска територия, като учудващо или не обаче нито един от тях не е във Воронежка или Ростовска област. Точно в тези две области обаче е имало атаки – и има видеокадри, които го показват. Има непотвърдени данни за избухнал пожар в завода "Ростселмаш" в Ростов на Дон, който ремонтира и модернизира бронирани машини. На този фон, руското издание "Вьорстка" съобщи, че данни на руското военно министерство показват, че Украйна е изстреляла 7339 дрона и е ударила цели в 30 различни руски региона:

Същевременно, украинските ВВС съобщават за 81 изстреляни от Руската федерация по цели в Украйна дронове клас "Шахед". Свалени с ПВО и мобилни огневи групи са 51, още 30 са приземени с електронно заглушаване. Няма данни за щети след атаката.

