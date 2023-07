Жена удари главата на дете в стъклена витрина: Грозна случка от Русия (ВИДЕО)

Става въпрос за случка от комунален магазин. Охранителна камера е заснела станалото. Какво е то?

Докато 9-годишно момиченце стои и си говори със своя приятелка до витрина в магазина, жена се приближава и с всичка сила блъска главата ѝ във витрината. Ситуацията се разиграва в квартал "Железнодорожни".

Не е ясна причината за акта на насилие. На заснетото от камерата се вижда и мъж, който не реагира по никакъв начин извън това да попита нещо децата.

In #Novosibirsk, police is looking for a woman who hit a 9-year-old girl with her head on a shelf in a supermarket. pic.twitter.com/5lKIWW5amE