Жени се съблякоха голи до кръста за селфи с Олаф Шолц (ВИДЕО)

Двете протестиращи бяха поискали да си направят селфи с германския лидер по време на уикенда на отворените врати на правителството. Но те свалиха горнищата си, разкривайки лозунги, искащи "газово ембарго сега" срещу Русия заради инвазията ѝ в Украйна.

Yesterday German Chancellor Olaf Scholz was disrupted during a speech by topless women with "GAS EMBARGO NOW!" painted on their chests as he faces record unpopularity amidst surging energy prices. pic.twitter.com/sgGfe99BTV

Протестиращите бяха бързо отведени от служители по сигурността.

Германия, която е силно зависима от руския газ, досега не е успяла да наложи пълна забрана на вноса на газ от страната. Тя обаче отчаяно се стреми да се откаже от руската енергия.

Отговаряйки на въпроси на обществеността по-рано днес, Шолц посочи различните усилия на Берлин да търси алтернативни източници на енергия, включително втечнен природен газ (LNG).

Topless women protest beside Germany’s #OlafScholz in call for Russian gas ban



During a meeting with the public, Scholz was caught off guard by 2 bare-chested female protesters shouting "Gas embargo now". #Ukraine️ #Ukraine️war #Germany pic.twitter.com/kQ3bypjQio