Жертви и ранени при руска ракетна атака срещу родното място на Зеленски (ВИДЕО)

В своя телеграм канал Клименко уточни, че сред пострадалите има пет деца, а четирима души все още са в неизвестност. Унищожена е жилищна сграда, изгорели са и десетки автомобили. Засегнат и електропровод.

"Служителите на Гражданска защита, Националната полиция, комуналните служби и доброволци правят всичко възможно, за да спасят колкото се може повече хора," написа той. Клименко уточни, че на терен има и полицаи, които документират поредното военно престъпление на Русия. Информацията бе потвърдена и от украинския президент Володимир Зеленски, който изказа съболезнования на близките на загиналите.

“Russian missile attack on Kryvyi Rih. At this moment, 11 people are injured and 6 are dead. My condolences to the families and loved ones of the victims. All necessary services are available on site,” Zelenskyi commented. pic.twitter.com/5l5T51fyUG