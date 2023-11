Жертви и ранени след руска ракета, ударила жилищна сграда в Донецка област (ВИДЕО)

Първите спасители на място са успели да измъкнат петима души от многоетажна сграда, повредена при нападението, включително едно дете. Двама души са били ранени и съответно - откарани в местната болница.

Под развалините е намерено тяло на жена. От Министерството на вътрешните работи на Украйна съобщиха, че поне още един човек може да е затрупан под развалините. По-късно стана ясно, че изпод отломките е извадено още едно тяло - жертвите са общо две.

Спасителната операция продължава от 7:30 ч. местно време.

Селидово, в което живеят около 21 000 жители, се намира на около 20 км южно от Покровск.

