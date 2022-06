Животът в плен на бойците от Азовстал: Русия пусна нов видеозапис (ВИДЕО)

За украинските военни от завода е известно, че част от тях (ранените) се намират в болницата в Новоазовск докато останалите са в колония №120 в Еленовска - и двете на територията на сепаратистката Донецка народна република.

ОЩЕ: Русия отложи делото срещу бойците от "Азов". Какво цели Путин?

Не става ясно къде е заснет видеозаписът. На него се виждат военни, настанени в помещения с двуетажни легла. На някои от тях се оказва медицинска помощ.

Russian invaders published a video of the detention of our defenders from Azovstal in the Elenovka colony pic.twitter.com/QmzH3HOm3m