Жозеп Борел: Имаме споразумение между Косово и Сърбия

"Имаме сделка! С голямо удоволствие мога да съобщя, че основните преговарящи на Косово и Сърбия, с посредничеството на ЕС, се споразумяха за мерки за избягване на по-нататъшна ескалация и за пълно концентриране върху предложението за нормализиране на отношенията им", написа Борел в Twitter.

We have a deal!



Very pleased to announce that Chief Negotiators of #Kosovo&#Serbia under EU-facilitation have agreed on measures to avoid further escalation and to fully concentrate on the proposal on normalisation of their relations.