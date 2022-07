Извънредно положение: Стрелба и сирени на границата Сърбия-Косово, депутати заговориха за денацификация

В северните райони на Косово, в които живеят предимно сърби, са пуснати и сирени за въздушна тревога, съобщава сайтът Vecernje Novosti, цитиран от БГНЕС. Отбелязва се, че жителите са започнали да строят барикади в района на Рударе, на магистралата Прищина-Лепосавич и край град Звечан.

Police blocking the bridge between Northern (Serbian) and Southern Kosovo, Mitrovica.#Albania #Kosovo #Serbia #Mitrovica #KosovoSerbia pic.twitter.com/UehH6X4Tft