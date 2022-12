Журналист: Германия заплашва да блокира Хърватия, ако България и Румъния останат извън Шенген

Министрите не са постигнали мнозинство по отношение на членството на България, Румъния и Хърватия в Шенген, написа в Twitter кореспондентът в ЕС на "Euronews" Джак Парък.

„Сега те се разделят за отделни преговори. Чувам, че Германия и Люксембург заплашват да блокират членството на Хърватия, ако не бъде отменено ветото срещу България и Румъния”, написа той.

NEW: EU home affairs ministers are unable to find unanimity to agree on Schengen access for 🇭🇷🇷🇴🇧🇬.They’re now breaking up for separate negotiations.



I’m hearing Germany and Lux are threatening to block Croatia’s access if vetos aren’t lifted against Bulgaria and Romania.