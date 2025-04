Кая Калас вижда Албания в ЕС до 2030 година (ВИДЕО)

Албания в Европейския съюз до 2030 година е възможен сценарий според върховния представител на съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия Кая Калас. Тя заяви, че бъдещето на Албания е в Европейския съюз и че той допринася за сътрудничеството и запазването на мира в региона, предава македонската телевизия 21.

"Албания е силен партньор на ЕС. Ние инвестираме в сигурността на Албания чрез Европейския механизъм за подкрепа на мира и сега стартираме първия диалог между ЕС и Албания по въпросите на сигурността и отбраната. Това бележи важна стъпка в задълбочаването на нашето сътрудничество", написа Калас в официалния си акаунт в платформата Х.

Калас посети Тирана, където се срещна с албанския президент Байрам Бегай и премиера Еди Рама. Посещението й беше част от визитата й в Западните Балкани.

Albania is a strong partner of the EU.



We invest in Albania’s security through the European Peace Facility and we are now launching the first EU-Albania Security and Defence Dialogue.



This marks an important step in deepening our cooperation



Press conference with @ediramaal ↓ pic.twitter.com/mqdgQipMnz