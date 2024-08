Как да се отървем от закоравялото сърце? Ето какво съветва папата

Папа Франциск каза как да се отървем от закоравялото сърце, става ясно от информационния портал на Ватикана в Twitter.

Той отбеляза колко пагубни могат да бъдат предразсъдъците и затварянето на сърцето за духовното израстване на човек. По думите му обаче природата на истинската молитва и вяра е да преодоляват предразсъдъците и закоравялото сърце.

"Истинската вяра и молитвата отварят ума и сърцето. Те не ги затварят", казва Франциск.

Pope Francis says the nature of true prayer and faith is that they overcome prejudices and a hardened heart.



"True faith and prayer open the mind and the heart; they do not close them."https://t.co/VMWXdQwfFr pic.twitter.com/zX4dgKRgFy