Война в Израел, САЩ не спират да дават оръжие на Украйна: Най-новото (ВИДЕО)

Той идва четири дни след като "Хамас" нахлу в Израел в безпрецедентна атака и принуди Щатите да обърнат още по-голямо внимание, включително финансово, на своя най-голям съюзник в Близкия изток. Въпреки това подкрепата на Вашингтон за Киев в противодействия на руската агресия продължава.

Всичко за войната в Израел четете тук.

Пакетът включва ракети AIM-9. Това са ракети "въздух-въздух" с малък обсег на действие - до 35 км.

В списъка има още артилерийски и ракетни боеприпаси, прецизни въздушни боеприпаси, противотанкови оръжия и оборудване за борба с дронове.

❗️Lloyd Austin confirmed the expected new US aid package for Ukraine in the amount of $200 million.



It includes AIM-9 missiles, artillery and rocket ammunition, precision aerial munitions, anti tank weapons and counter drone equipment. https://t.co/2VGh8FJyTh pic.twitter.com/Ubb0ORuBvf