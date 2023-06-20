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Калас се гордее с Естония заради разрешаването на еднополовите бракове

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Калас се гордее с Естония заради разрешаването на еднополовите бракове
Снимка: Getty Images

Гордея се с моята страна. Това написа министър-председателят на Естония Кая Калас след като страната разреши еднополовите бракове. 

"Ние се присъединяваме към другите северни нации с това историческо решение. Изграждаме общество, в което правата на вички се зачитат и хората могат да обичат свободно", написа Калас. 

Решението бе взето от естонския парламент и ще влезе в сила от 2024 г.Законопроектът предвижда промяна на съдържанието на института на брака, познат от семейното право, по такъв начин, че в бъдеще две пълнолетни физически лица да могат да сключват брак, независимо от техния пол. ОЩЕ: Историческо решение: Естония разреши еднополовите бракове

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