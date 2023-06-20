Калас се гордее с Естония заради разрешаването на еднополовите бракове
"Ние се присъединяваме към другите северни нации с това историческо решение. Изграждаме общество, в което правата на вички се зачитат и хората могат да обичат свободно", написа Калас.
Решението бе взето от естонския парламент и ще влезе в сила от 2024 г.Законопроектът предвижда промяна на съдържанието на института на брака, познат от семейното право, по такъв начин, че в бъдеще две пълнолетни физически лица да могат да сключват брак, независимо от техния пол. ОЩЕ: Историческо решение: Естония разреши еднополовите бракове
It's official: #Estonia has legalised marriage equality. We join other Nordic nations with this historic decision.— Kaja Kallas (@kajakallas) June 20, 2023
I'm proud of my country. We're building a society where everyone’s rights are respected and people can love freely.
The decision will enter into force from 2024. pic.twitter.com/tQJdO70eEo
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Редактор:
Деница Китанова
Етикети: еднополови бракове Естония Кая Калас