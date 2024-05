Камерън разреши на Киев да обстрелва Русия с британски оръжия (ВИДЕО)

"Украйна има това право. Точно както Русия нанася удари вътре в Украйна, можете напълно да разберете защо страната изпитва необходимост да се защитава", каза Камерън пред Reuters.

Камерън бе на посещение в Киев и обеща три милиарда лири годишна военна помощ за Украйна "колкото е необходимо". „Ние ще даваме три милиарда паунда всяка година толкова дълго, колкото е необходимо. Ние просто наистина изпразнихме всичко, което можем по отношение на предоставянето на оборудване“, каза той в интервю за Ройтерс по време на посещение в Киев, добавяйки, че пакетът от помощи беше най-големият от Обединеното кралство досега. Част от оборудването е пристигнало още по време на посещението му. ОЩЕ: Тревога: Путин трупа сили за настъпление към Харков и Суми, но има ли достатъчно? (ВИДЕО)

British Foreign Secretary David Cameron has visited Lviv



"Minister Cameron now has his own tree in Lviv, which means a good reason to come back to Ukraine with good news many more times," wrote the city's mayor Andriy Sadovoy. pic.twitter.com/KvNpBg88lX