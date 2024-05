Тревога: Путин трупа сили за настъпление към Харков и Суми, но има ли достатъчно? (ВИДЕО)

Още: Следващата непосредствена руска цел в Украйна: Нови сигнали (ВИДЕО)

Линия №1: Война - Часов Яр пада "до дни", Русия гледа към Харков и Суми

Заместник-началникът на украинското Главно военно разузнаване (ГУР) генерал-майор Вадим Скибицки заяви в интервю за The Economist (публикувано на 2 май), че първото усилие за дестабилизиране на Украйна се състои от военни операции, които целят да се възползват от продължаващия недостиг на материали и човешки ресурси в украинската армия. Скибицки каза, че руските сили знаят, че април и май 2024 г. ще бъдат трудни месеци за украинските военни, тъй като наличните доставки намаляват и Украйна все още чака достатъчно количество свежа военна помощ от САЩ. Генералът добави, че руснаците вероятно ще продължат да преследват дългогодишната си цел за пълно завземане на Донецка и Луганска област (т.е. Донбас) и че руското командване иска да постигне победа на бойното поле преди Деня на победата (9 май) или посещението на издирвания от съда в Хага диктатор Владимир Путин в Пекин в средата на май.

This is what Chasiv Yar looks like now



The city is completely destroyed.

Скибицки заяви, че в момента Украйна е съсредоточила вниманието си върху Часов Яр в Донецка област. Според него е "въпрос на време" градът да падне. "Разбира се, не днес или утре, но всичко зависи от нашите резерви и доставки", добави зам.-началникът на ГУР. Отбелязва се, че тази височинна опорна точка е ключът към по-нататъшното напредване на руските сили към последните големи градове на Донецка област. От американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) обаче отбелязват, че руснаците остават далеч от каквато и да е оперативно значима цел в района и е малко вероятно да представляват заплаха там в близко бъдеще.

Вадим Скибицки смята, че руските сили вероятно ще започнат настъпление към Харковска и Сумска област в края на май или началото на юни, но че няма да могат да превземат областните центрове Харков и Суми. Той заяви, че в момента руските сили са съсредоточили около 35 000 души личен състав в района на границата (двете области са в Североизточна Украйна) и планират да съсредоточат общо 50 000 до 70 000 души за това усилие - вероятно преди началото на настъпателната операция. Скибицки заяви, че тази групировка ще бъде недостатъчна за постигане на нещо повече от локални успехи. На 28 април украинският главнокомандващ ген. Олександър Сирски каза, че украинските сили наблюдават увеличения брой руски сили, които се прегрупират в посока Харков, като вероятно имаше предвид Белгородска област. Той каза, че украинците са подсилили отбранителните позиции в "най-застрашените" райони с допълнителни артилерийски и танкови части.

Ukrainian Special operations forces have destroyed the launch and loading installation of the Russian "Buk" missile system on the Sumy direction, the press service reported.

Относно твърденията за бъдеща руска атака по Харков и Суми - украинският офицер от запаса с прякор Tatarigami препубликува в Twitter анализ на мониторинговата група Frontelligence Insight. В него се твърди, че по-рано са били идентифицирани руски сили, равняващи се на два корпуса, разположени по границите на Русия с двете области. Това не е достатъчно за Москва - от мониторинговата група не са наблюдавали формирането на концентрирани сили, способни да нанесат дълбок удар в Украйна. Вместо това виждат "разпръснати единици", които потенциално биха могли да се обединят в ударна сила в бъдеще, въпреки че това не е очевидно в момента.

"Въз основа на наличната за нас информация тези части са предимно пехота и не разполагат с достатъчно танкове и бронирани машини за дълбоки маневри. Поради това всякакви операции срещу украинските сили в Суми и Харков ще се различават от широкомащабното нахлуване, наблюдавано през 2022 г.", уверяват от Frontelligence Insight.

На 2 май директорът на Националното разузнаване на САЩ Аврил Хейнс заяви пред Комисията по глобални заплахи към Сената, че руските сили са способни да постигнат тактически пробив, особено в Харковска и Донецка област.

Линия №2: Хибридни атаки

Генерал-майор Скибицки отбеляза, че Кремъл разглежда информационните операции като втора линия на усилията за разгром на Украйна и че настоящите действия на Москва в тази област са силно насочени към подкопаване на украинските усилия за мобилизация. Атаки има и относно легитимността на украинския президент Володимир Зеленски - те са свързани най-вече с разпространяване на послание, че той няма да бъде легитимен президент от 21 май.

Още: Зеленски: Русия е хвърлила хиляди управляеми авиобомби в Украйна само за месец

Линия №3: Дипломатическа изолация

Третата линия на усилията на Русия за постигане на победа в Украйна е продължаващата кампания за дипломатическа изолация на Киев, смята Скибицки. Украинският министър на външните работи Дмитро Кулеба в интервю за Foreign Policy призова Запада да следва стратегия, която да внуши на Русия разбирането, че Украйна е част от Запада.

Скибицки заявява, че не вижда начин Украйна да спечели единствено на бойното поле и че освобождаването на всички окупирани територии няма да сложи непременно край на войната. Според него войни като тази в Украйна завършват само с договори - "Русия и Украйна се състезават за най-изгодна позиция преди потенциалните преговори, които могат да започнат още през втората половина на 2025 г.". Кулеба допълни, че единственият начин да се принуди Русия да обмисли смислени преговори, е чрез военни операции или създаване на коалиция от държави с еднакви ценности и подход към договорен край на войната.

На този фон - Китай все още не се е съгласил да участва в Срещата на върха за мир, на която Швейцария ще е домакин на 15-16 юни. "Непрекъснато провеждаме консултации на различни нива с нашите партньори. Ще направим всичко възможно, за да осигурим присъствието на Китай", заяви ръководителят на президентската канцелария Андрий Ермак. Пекин се смята за един от най-близките поддръжници на Москва и наскоро висш представител на Китайската народна република обяви, че Китай ще участва в подобни събития само ако и Русия бъде поканена.

"China still hasn't agreed to participate in the Peace Summit. We are constantly holding consultations at various levels with our partners. We will do everything to ensure that China is present," head of the Presidential Office, Andriy Yermak said.

Путин "флиртува" с ЧВК "Вагнер" заради Шойгу

На 2 май диктаторът Владимир Путин се срещна с губернатора на Тулска област и известен сътрудник на ЧВК "Вагнер" Алексей Дюмин. Това е още едно доказателство, че Путин може би се опитва да намали властта на руския министър на отбраната Сергей Шойгу, като го балансира със съперници, твърдят от ISW. Дюмин е информирал диктатора за приноса на Тулска област за пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна в президентското имение в Ново Огарьово, Московска област. Путин вероятно умишлено е оповестил срещата си с Дюмин след шумния арест на руския заместник-министър на отбраната Тимур Иванов на 24 април, за да накаже ръководеното от Шойгу руско МО за това, че не е успяло да постигне военните цели на Кремъл. Срещата между Путин и Дюмин подсказва, че диктаторът вероятно е отговорният ръководител, който стои зад ареста на Иванов, пише още мозъчният тръст. Припомняме, че Тимур Иванов бе задържан и обвинен за получаване на подкуп.

Бойните действия на фронта

Интензивността на фронта остава много висока – през изминалото денонощие е имало цели 134 бойни сблъсъка, гласи сводката на Генералния щаб на украинската армия от сутринта на 3 май. Това е увеличение с 13 сблъсъка спрямо предходния ден. Имало е също така 70 въздушни атаки и 3 ракетни нападения от страна на Москва.

Най-тежко е положението за украинците в посока Авдеевка - Архангелск, Сокол, Семьоновка, Новоолександровка, Новопокровско, Уманско, Първомайско и т.н., в Донецка област. Там украинската армия е отблъснала 50 атаки на противника.

Destruction of a Russian BMP-1 in the Avdiivka direction by the 47th Mechanized Brigade.

В Бахмутското направление има 22 отблъснати нападения, а в направление Новопавловск (Константиновка, Красногоровка и Урожайно) - 16.

An overview of 42 pieces of heavy Russian equipment, destroyed near Urozhaine. Recently, Russia stepped up offensive actions in this direction also.

(КАРТА) Frontelligence Insight посочва, че след успехите в района на Очеретино на руските сили вече им остават малко повече от 10 километра до магистралата Т0504, която свързва Константиновка и Покровск. Откъм водещия на север път обаче се появява друга потенциална заплаха за украинците. Експанзията на руските войски в Архангелск разширява обхвата на възможностите им и усложнява украинските усилия за създаване на съгласувана отбранителна система на толкова обширна територия, особено като се има предвид недостатъчният състав на много бригади.

🏹Бійці підрозділу «Ясні Очі» 23-ї ОМБр продовжують працювати по кацапах в районі Очеретиного



🐷Можна помітити, що основною силою ворога в цьому районі є піхота, яка лізе як зомбі по посадках, окопах, ховається під технікою тощо. Але наші бійці теж не дають спокійно це робити,… pic.twitter.com/B9oybjilYf — DeepState UA (@Deepstate_UA) May 2, 2024

Руските Телеграм канали "Рибар" (поддържан от бившия говорител на руското МО Михаил Звинчук) и WarGonzo (на пропагандиста Семьон Пегов) твърдят, че руснаците вече установили позиции в южните покрайнини на Урожайно - става въпрос за линията Велика Новоселка, по границата между Донецка и Запорожка област. Това е станало "след няколко седмици на въздушни и артилерийски удари", пише "Рибар". Урожайно бе върнато от украинците по време на лятно-есенната им контраофанзива през 2023 г.

По посока на Бахмут, в подстъпите към Часов Яр, продължават активните сблъсъци в микрорайона Нови, както и в горския резерват Ступки-Голубовские-2, където руските войски настъпват по посока на канала "Северски Донец-Донбас", добавя каналът на Звинчук. На северния фронт - Авдеевското направление - руските войски "прочистват Керамик и Новокалиново" и са започнали щурмови операции в покрайнините на Архангелс, където украинците "все още не могат да стабилизират фронтовата линия", добавя той. На юг руските въоръжени сили напреднали с километър в посока Сокол от Соловьово, ако се вярва на написаното от "Рибар".

Според WarGonzo при Часов Яр украинците вкарват резерви, но положението за тях не е никак "розово". Относно Семьоновка и Бердичи - боевете продължават на западните подстъпи към тези селища. В района на Първомайско руските войски успели да напреднат на юг, в посока Невелско. Сега те без затруднения, но съвсем методично, отрязвали "джоба", който се е образувал между тези селища, твърди Пегов. "В Архангелск въоръжените сили на Украйна се опитаха да проведат контраатака, за да забавят напредването на руските войски вътре в населеното място, но без успех", пише той.

Семьон Пегов също така добавя, че руснаците безуспешно се опитали да влязат в Работино и да установят нови позиции. Селището е по линията Орехов-Токмак-Мелитопол в Запорожка област и бе освободено от украинците по време на контранастъплението им миналата година.

(КАРТА) Що се отнася до линията Кисльовка-Котляровка в Донецка област, нови геолокализирани кадри показват руски напредък към източната част на Котляровка. Руснаците са се опитали да влязат в селището, но са били отблъснати, съобщават украински източници.

Атака с дронове по Русия

Междувременно руското Министерство на отбраната съобщи, че свалило 6 дрона през изминалата нощ - пет над Белгородска област и един над окупирания Крим. Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков твърди, че безпилотна машина нападнала автобус в Шебекино, който превозвал служители на търговско предприятие към работното им място. В момента на атаката в автобуса са били само двама пътници и шофьорът. Един човек е пострадал, твърди Гладков.

Путин награди губернатора на Белгородска област с орден за храброст. В указа, подписан в четвъртък, се посочва, че Вячеслав Гладков е награден "за всеотдайност при изпълнение на професионалния си дълг".

Що се отнася до Крим, няма никаква информация, нито кадри дали има нещо ударено. Единствено местният Телеграм канал "Кримски вятър" съобщава, че военен хеликоптер Ми-8 е излетял от летище Белбек и е забелязан над Севастопол.

