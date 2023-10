"Катастрофа": Руски войници пак зоват за помощ. Сменен ли е пореден генерал? (ВИДЕА)

„Ситуацията, меко казано, е катастрофална. Бойците са принудени да останат на позиции за 2-3 седмици без доставка на провизии, вода и боеприпаси. Междувременно ни обещаха да ни сменят на всеки 10 дни. Положението с лекарствата е дори по-лошо – липсват основни превръзки. Ранените, превързани с турникети, трябва да чакат за евакуация в продължение на 2-3 дни, но тя никога не идва. Ръководството на полка, включително Борзов, е наясно с тази ситуация“, заявяват военните.

Russian soldiers of the ill-fated 488th Regiment are asking Shoygu and Gerasimov to help: under relentless assault of the Ukrainian Defence Forces, Russians can't evacuate the wounded, and have an acute shortage of provisions and ammo. pic.twitter.com/vuBRMQHoPx — Dmitri (@wartranslated) October 2, 2023

Сменен ли е командващият руснаците при Бахмут?

На този фон - инструктор от руското щурмово подразделение "Щурм Z" изказа предположение, че министерството на отбраната е отстранило генерал-лейтенант Андрей Сичевой от командването на направлението Бахмут поради лошото му представяне и по-конкретно - заради провеждането на неподготвени и неподдържани контраатаки южно в района на Клещеевка и Андреевка.

Настоящата официална длъжност на Сичевой в руската армия не е известна. Преди това той командваше руската Западна група войски в Харковска област до уволнението си в началото на септември 2022 г., а това твърдение от 1 октомври е първата спекулация, че Сичевой има роля във военните операции в Украйна от септември 2022 г. Известната руска ултранационалистическа медия "Царьград" твърдеше през август 2023 г., че Сичевой отказва всички журналистически молби за коментар, което показва, че е запазил официална позиция и може би е възнамерявал да я съхрани в тайна, анализират в днешния си обзор експертите от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

ЧВК "Вагнер" може да има нов живот

Интересни новини има и за частната военна компания "Вагнер", която е разфрагментирана след смъртта на Евгений Пригожин. Изтъкнати участници в руското информационно пространство продължават да спекулират с евентуалното бъдеще на групата в рамките на Росгвардия. Свързаният с Кремъл "Телеграм" канал "Рибар" твърди на 2 октомври, че Съветът на командирите на "Вагнер" и специално командирът Антон Елизаров (повиквателен знак "Лотос") са постигнали споразумение с Росгвардия, според което персоналът на ЧВК трябва да подпише индивидуални и групови споразумения, за да се присъедини преди 1 януари 2024 г. Добавя се, че груповите споразумения служат като гаранция, че "Вагнер" няма да бъде "разкъсана" и че персоналът ѝ ще може да запази своите символи и повиквателни знаци, докато служи в Росгвардия.

"Рибар" пише още, че макар да не е ясно къде Росгвардия ще разположи хората от "Вагнер" в Украйна, вероятно това няма да е в района на Бахмут. Твърди се, че именно там действа бившият персонал на "Вагнер", подписал договори с руското министерство на отбраната - под ръководството на бившия представител на ЧВК и настоящ служител на МО Андрей Трошев. Информацията на "Телеграм" канала гласи още, че бъдещето на операциите на "Вагнер" в Африка и Близкия изток също не е ясно, тъй като според съобщенията Росгвардия е одобрила само използването на самолети на "Вагнер" за операции във войната в Украйна, а новият лидер - синът на Евгений Пригожин - Павел, се е съсредоточил само върху бизнеса на "Вагнер" в Русия.

На фронта

На фронтовата линия няма особено големи промени. На 2 октомври украинските сили са напреднали незначително в граничната зона между Донецка и Запорожка област на фона на продължаващите контраофанзивни операции в западната част на Запорожието и край Бахмут. Геолокализирани кадри (с препратки от ISW), публикувани вчера, сочат, че ВСУ напредват северозападно от Новомайорско (на 18 км югоизточно от Велика Новоселка).

Украинският генерален щаб съобщи, че ВСУ продължават настъпателните операции в посока Мелитопол (Западна Запорожка област) и Бахмут. Специално внимание в сутрешната сводка от 3 октомври се обръща на зоната на отговорност на Таврийските сили в направлението Авдеевка. "Противникът се опита да си върне загубените позиции в района на Авдеевка в Донецка област, но не успя. Освен това нашите защитници успешно отблъснаха вражеските атаки в източната част на степния район на Донецка област. Противникът извърши 10 неуспешни нападения в районите на Мариинка и Новомихайловка в Донецка област", гласи информацията.

От Авдеевка се появиха и кадри след неуспешната руска атака, на които се вижда само повредената им техника.

Ukrainian defenders repulsed the Russian attack near #Avdiivka. Only scrap metal remained from Russian armored vehicles. pic.twitter.com/iirKyHp2Hy — NEXTA (@nexta_tv) October 2, 2023

ISW актуализира и оценката си от 1 октомври, според която украинските сили са загубили позиции в окопна система югозападно от Работино (на 13 км южно от Орехов) в западната част на Запорожието в резултат на руски контраатаки между 13 и 30 септември. Геолокализирани кадри, публикувани на 2 октомври, и сателитни снимки обаче показват, че украинците вероятно са заели отново тези позиции някъде между 12 и 17 септември и в момента ги държат.

(КАРТА) Междувременно ВСУ са прочистили и вече контролират целия район в близост до железопътните линии източно от Клещеевка, в близост до Бахмут. На някои места те вече са успели да преминат железопътните релси и да напреднат няколкостотин метра на изток. "Рибар" обаче оспорва това и казва, че атаките там били отблъснати от руснаците. Добавя, че най-тежките боеве са по линията Работино - Върбово в Запорожка област и че руските сили спрели украинско нападение към Новопрокоповка.

Според руския пропагандист Семьон Пегов (WarGonzo) в Угледарския сектор руснаците контраатакували при Приютно и се опитвали да вземат инициативата. Той казва за опита за напредък при Авдеевка, но не споменава нищо за поражението на руснаците. Неуспешен е бил и опитът им при Макеевка, Луганска област.

First video of the launch of modernized 5V28 anti-aircraft missile from S-200V air defense system of the Ukrainian army against a ground target. (I didn't add the music but it slaps anyway).



Ukrainian weapon production is getting stronger, creativity at the top level, and with… pic.twitter.com/rqW6qDxHua — Dmitri (@wartranslated) October 2, 2023

Нова масирана атака с дронове

Междувременно стана ясно, че руските сили са предприели ново мащабно нападение с дронове срещу Украйна. Изстреляли са 31 безпилотни самолети "Шахед" през изминалата нощ, като от тях украинската ПВО е свалила 29, съобщиха Военновъздушните сили на Украйна.

От Крим е била изстреляна и една крилата ракета "Искандер-М", която също е била свалена.

Щети обаче има в Днепропетровска област – именно там е унищожена ракетата, както и 13 дрона, но падналите отломки са причинили пожари и щети в няколко района. Ръководителят на местната администрация Серхий Лисак съобщава, че има поражения по частно предприятие, гараж и кола – пламнал е пожар. Отделно, отломки са паднали по индустриален обект в Павлоград. Пожарът е бил потушен, казва той, цитиран от УНИАН.