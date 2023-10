Руснаците контраатакуват в окопите на юг. Убили ли са 300 украинци при Бахмут? (ВИДЕО)

Геолокализирани кадри показват как украинските сили нанасят удари по руски войски, които се опитват да влязат в система от окопи на около 1 км югозападно от Работино, в близост до път Т0408 Работино-Токмак.

Кадри, публикувани на 13 септември, вече показаха, че украинските сили преди това са заемали сегменти от този окоп и по този начин, изглежда, са го загубили в резултат на руски контраатаки между 13 и 30 септември, анализира в днешния си обзор американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Там се цитира и украински военнослужещ (със съответните препратки), който анализира кадрите от района и отбелязва, че гореспоменатият контролиран от Русия окоп е опорна точка във взаимосвързана система от окопи, огневи системи и землянки, които се намират между Работино и Новопрокоповка. Украинецът отбелязва, че окопите са свързани с подземни структури, подобни на тунели, и че руските сили отдават приоритет на защитата на тези позиции, които имат тактическо значение в района.

Геолокализирани кадри, публикувани на 1 октомври, показват как руските сили нанасят удар по украинско превозно средство южно от средата на трите окопа и на около 1 км западно от най-източния окоп в системата. Това предполага, че украинските сили контролират най-източния окоп и се опитват да се придвижат на запад, за да отвоюват останалите два и свързаните с тях позиции (КАРТА).

Наличните сателитни снимки показват, че руските сили са унищожили това превозно средство между 25 и 28 септември, което сочи, че са отблъснали украинска атака и са укрепили позиции в близост до системите от окопи в края на септември. Съобщенията за продължаващо присъствие на руски сили в западните и централните окопи предполагат, че руснаците провеждат успешни ограничени тактически контраатаки на юг от Работино и че тактическата ситуация в този район е сложна и динамична, продължава анализът на ISW.

Неуспешни руски атаки

В сутрешната си сводка на 2 октомври Генералният щаб на украинската армия съобщава, че Въоръжените сили на Украйна продължават офанзивата по линиите Мелитопол (Запорожка област) и Бахмут (Донецка област). Посочва се, че руснаците направили неуспешен опит да си върнат контрола над загубени земи в околностите на Новодаровка и Върбово (в Запорожието). Същото важи за Андреевка и Авдеевка (Донецка област).

По Купянското направление не е имало нито една атака на руските сили, а украинците са отблъснали нападения край Макеевка, Луганска област. Неуспех руснаците са претърпели и край Маринка, Донецка област.

Руска измислица за убити 300 украински войници?

Междувременно руското министерство на отбраната съобщи, цитирано от държавната информационна агенция под контрола на Кремъл - ТАСС - че войските от група "Юг" отблъснали осем атаки на щурмови самолети на Въоръжените сили на Украйна в посока Бахмут и Авдеевка (руски имена - Артемовск и Авдеевск). Загубите на противника били над 300 войници, твърди ръководителят на пресцентъра на групата Георгий Минесашвили. Геолокализирани кадри или друго потвърждение, разбира се, липсват - както почти винаги се случва при всяка обявена гръмка "победа" на Москва.

Например руският пропагандист Семьон Пегов, поддържащ "Телеграм" канала WarGonzo, не споменава подобно нещо в днешния си обзор. Казва само, че украинските войски в района се опитват да излязат отвъд железопътната линия в района на Андреевка. На свой ред, руските въоръжени сили контраатакуват край Клещеевка след артилерийски обстрел. На още няколко места в Донецка област руските сили се активирали, твърди Пегов.

За Запорожието той твърди, че украинските войски, подкрепени от артилерия, продължават атаката си към Новопрокоповка, но без успех. С подобен резултат руснаците контраатакували при Върбово.

Атаки с дронове

След като вчера бяха изстреляни 30 дрона по Украйна, от които свалени бяха 16, то през изминалата нощ руснаците са осъществили атака с едва 7 безпилотни машини иранско производство "Шахед". Само 4 от тях обаче са били елиминирани от украинската противовъздушна отбрана, твърдят Военновъздушните сили на страната.

Засега има данни само, че са се чули експлозии в Харков, както и че руснаците атакуват Херсон. Вероятно в следващите часове ще стане ясно какви са щетите.

Русия пак изопачава западната помощ за Украйна

Междувременно ISW отбелязва, че руското информационно пространство продължава да представя лъжливо западната помощ за Украйна като ескалираща, за да обезкуражи продължаващата подкрепа на Запада за Киев. Като аргумент е цитирана реакцията на руските военни блогъри относно думите на военния министър на Великобритания Грант Шапс, че страната може да прати в Украйна военни инструктори.

Премиерът Риши Сунак обаче веднага опроверга министъра на отбраната, като заяви, че докато тече война, там няма да бъдат пращани британски сили.

В анализа на американските експерти се посочва също така, че статутът на ЧВК "Вагнер" остава неясен на фона на съобщенията за преговори относно бъдещото сътрудничество на наемниците с руското правителство.