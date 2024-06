Кейт Мидълтън обяви, че ще присъства на парада за рождения ден на крал Чарлз III

В съобщение, публикувано на 14 юни в социалните мрежи, съпругата на принц Уилям даде първите новини за здравословното си състояние след обявяването на заболяването ѝ в края на март.

I have been blown away by all the kind messages of support and encouragement over the last couple of months. It really has made the world of difference to William and me and has helped us both through some of the harder times.



I am making good progress, but as anyone going… pic.twitter.com/J1jTlgwRU8