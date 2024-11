Кейт Мидълтън ще направи най-значимото си завръщане към кралските ангажименти

Кейт Мидълтън - британската принцеса на Уелс, следващия месец ще направи най-значимото завръщане към кралските си ангажименти, откакто се лекува от рак. Тогава тя ще бъде домакин на ежегодната коледна служба в Уестминстърското абатство в Лондон, предаде Ройтерс.

Съпругата на престолонаследника принц Уилям,+ имаше само няколко публични изяви, след като през януари претърпя тежка коремна операция, а след това се подложи на превантивна химиотерапия, когато последвалите изследвания показаха наличието на рак.

Миналия уикенд принцеса Катрин присъства на две важни възпоменателни събития в памет на загиналите в конфликти като част от постепенното си завръщане към официалните си задължения. Коледната служба обаче - четвъртата, която организира, ще бъде първото голямо кралско събитие, на което тя е домакин.

"Тазгодишната служба е повод да се замислим за значението на любовта и съпричастността и за това колко много се нуждаем един от друг, особено в най-трудните моменти от живота ни", се казва в изявление, направено от двореца Кенсингтън.

В посланието отекват думите на Катрин, която, споделяйки актуална информация за здравословното си състояние през септември, каза, че болестта ѝ я е накарала да бъде благодарна за това, че "просто обича и е обичана".

