Киев: Русия обстрелва маршрутите на МААЕ към АЕЦ "Запорожие", иска да ги прекара през Крим

Припомняме, че в понеделник 14 експерти от МААЕ, която е под егидата на ООН, тръгнаха към най-голямата атомна централа в Европа. Тя е окупирана от руските сили от март насам и рискованите действия на армията на Владимир Путин около територията на АЕЦ-а създават риск от ядрена авария. Затова, водена от директора Рафаел Гроси, мисията на МААЕ цели да се гарантира безопасността и сигурността на съоръжението.

Очаква се ядрените експерти да пристигнат в централата по-късно тази седмица, като няма обявена конкретна дата за влизането им в окупираната от руснаците територия.

ОЩЕ: Украинците вече са убедени как руснаците искат да ги набедят за ядрен инцидент

В съобщение от вторник в профила си в Twitter Михайло Подоляк пише, че Русия обстрелва възможните пътища пред Гроси и екипа му. "Всичко това, за да се предложи преминаване през Крим", твърди той.

"Позицията на Украйна остава същата. Достъп само през контролираната от Украйна територия. Демилитаризация на атомната електроцентрала. Изтегляне на руските войски. Само украински персонал в станцията", написа съветникът на политическия кабинет на Зеленски.

