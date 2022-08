Четирима служители на АЕЦ "Запорожие" са били ранени при последния обстрел

Руските атаки от неделя вечер раниха и още шестима цивилни. Москва и Киев пак се обвиняват взаимно за обстрела.

Energoatom reports that due to the shelling of #Energodar, four employees of the #Zaporizhzhya NPP were injured.



Also, six more civilians were injured. pic.twitter.com/QDfUjqV8cG