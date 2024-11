"Кинжал"-и към Киев, щети и на запад: Масирана ракетна атака разтърси Украйна (ВИДЕО и СНИМКИ)

Сутринта на 17 ноември Русия нанесе масиран ракетен удар по украинска територия. По едно и също време във въздушното пространство на Украйна е имало 45 ракети.

Ракетите са се насочили към Киевска, Кировоградска област, Кривой Рог, Одеска, Николаевска, Житомирска, Хмелницка, Черниговска, Полтавска и Виницка област. Някои от тях промениха курса си във въздуха.

По данни на военновъздушните сили - изстрелването на ракети от стратегически бомбардировачи е започнало в 05:42 ч. Впоследствие Руската федерация е изстреляла ракети „Калибър“, като е имало балистична заплаха от Крим. Имало е и балистична заплаха от Воронеж. Първоначално са чути експлозии в Одеса, Днепър и Кривой Рог. Ракетната атака продължава.

Към 7:18 ч. Русия е изстреляла хиперзвукови ракети „Кинжал“. Поредица от експлозии е имало в Киев. Кметът на столицата Виталий Кличко заяви, че в Оболонския район действат сили за противовъздушна отбрана. Регистрирани са многократни изстрелвания на ракети „Кинжал“ от Тамбов към Киев - отново много хора са се скрили в метрото:

Instead of peace in 24 hours, as Trump promised, Ukraine faces massive missile attack



Russia launched dozens of missiles at Ukrainian cities, marking the first large-scale attack on civilians in months.



Ukrainians together with their children take shelter in the subway. pic.twitter.com/Rhh9IIEy3k