Десетки и стотици ракети и дронове удариха Украйна: Първи данни от Зеленски

Украйна преживя поредна масирана ракетна атака и атака с дронове тази сутрин (17 ноември) - на 998 ден от началото на пълномащабната война, която отприщи издирваният от Трибунала в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин.

Now that winter is approaching, Russia has started massive attacks on Ukrainian energy infrastructure again. Overnight and early morning, Russia launched ~120 missiles and 90 drones. Ukrainian air defenses intercepted over 140 targets, according to President Zelensky. pic.twitter.com/jF41Yyp6w6