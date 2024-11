7 от 8 свалени ракети "Кинжал" и 1 "Циркон": Статистиката за поредната руска ракетна атака срещу Украйна (ВИДЕО)

От общо 8 изстреляни свръхзвукови ракети "Кинжал" - гордостта на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски дикатор Владимир Путин, 7 са били свалени тази сутрин в Украйна. Това е един от важните акценти в официалната сводка на украинските ВВС за масираната руска ракетна атака.

Атаката е огромна по мащаб, макар и не най-голямата, която Украйна преживя от началото на пълномщабната война. Общо руснаците изстреляха 210 ракети и дронове по цели в цяла Украйна - 120 ракети и 90 дрона клас "Шахед". Свалени са 102 ракети и 42 дрона с ПВО и мобилни огневи групи, още 41 са "приземени" с електронно заглушаване. 18 руски ракети от различни видове и 5 руски дрона обаче са пробили украинската ПВО. Руски пропагандист номер 1 Владимир Соловьов твърди, че при Буковел, Ивано-Франковска област, руска ракета е поразила ПВО система Iris-T, а изтребител F-16 не успял да помогне - но доказателства под форма на снимки/видео няма засега.

Amid widespread attacks on Ukraine's civilians, barring Ukraine from striking military targets in Russia feels particularly cynical. Again, Russia targets energy infrastructure to freeze civilians in winter. For the Ukrainian Armed Forces, these strikes are not as devastating. pic.twitter.com/vJENS6Jseo — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) November 17, 2024

Five Kalibr cruise missiles over the sky of Odesa during today's mass strike by Russian armed formations. The noise brings you back to Feb 2022. pic.twitter.com/vkFhQQzPR8 — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) November 17, 2024

Равносметката в детайли:

8 изстреляни свръхзвукови ракети "Кинжал" - 7 свалени

1 изстреляна свръхзвукова ракета "Циркон" - 1 свалена

101 крилати ракети Х-101 и ракети "Калибър" - 85 свалени

1 балистична ракета "Искандер-М" - не е свалена

4 крилати протирадарни ракети Х-22/Х-31П - всичките са свалени

5 управлявани авиационни ракети Х-59/69 - всичките са свалени

90 дрона клас "Шахед" - 83 елиминирани, други 2 са се върнали обратно към руска територия заради електронно заглушаване

Източник: Украински ВВС