Украйна: Поне 16 000 души са изложени на риск от наводнения заради Каховка

По негови данни - най-малко осем различни населени места в района вече са наводнени, а властите се подготвят най-малко 80 да бъдат засегнати - по думите на премиера Денис Шмигал.

Жителите на застрашените райони се евакуират с автобуси до Херсон, след което ще бъдат преместени в различни градове в страната, включително в столицата Киев, написа Прокудин в публикация в Telegram.

По обяд от Херсон ще тръгне евакуационен влак за южния град Николаев, допълни той.

В момента се предприемат мерки за евакуация от микрорайон Остров в Херсон. Формирани са евакуационни влакове към Николаев, потвърди и Шмигал.

Премиерът на Украйна отбеляза също, че разрушаването на Каховската ВЕЦ е съпроводено с екологична катастрофа за южната част на страната, затова "светът трябва да реагира на този терористичен акт".

"Но не само на думи, а и с действия. Русия трябва незабавно да се оттегли от Запорожката атомна електроцентрала, за да се избегне по-нататъшна катастрофа", заяви Шмигал.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) следи ситуацията на място и засега твърди, че няма непосредствен риск за ядрената безопасност в най-голямата атомна електроцентрала в Европа.

The center of #NovaKakhovka now. pic.twitter.com/BNkUiRM09z